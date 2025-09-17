Ο Χουάν Νέιρα πέτυχε το τελευταίο του γκολ στο ποδοσφαιρικό του «σπίτι», το «Γεντί Κουλέ» και δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνηση του.

Μια συγκινητική στιγμή διαδραματίστηκε στο παιχνίδι του ΟΦΗ με την Καβάλα στο «Γεντί Κουλέ» για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Κρητικοί αυτή τη σεζόν επέστρεψαν στο Παγκρήτιο Στάδο ύστερα από 16 χρόνια, όμως έπαιξαν για μια ακόμα φορά στο «σπίτι» τους, από τη στιγμή που η νέα τους έδρα ήθελε λίγο χρόνο και το παιχνίδι θα γινόταν κεκλεισμένων των θυρών.

Ήταν σαν... παιχνίδι του ποδοσφαίρου, ώστε ο Χουάν Νέιρα να σκοράρει στο γήπεδο που αγάπησε και αγαπήθηκε όσο λίγοι ξένοι ποδοσφαιριστές. Ο εμβληματικός αρχηγός των Κρητικών «κεραυνοβόλησε» τον τερματοφύλακα της Καβάλας με υπέροχο σουτ εκτός περιοχής και πέτυχε το τελευταίο του γκολ στο «Γεντί Κουλέ», από τη στιγμή που η ομάδα του Μίλαν Ράασταβατς θα χρησιμοποιεί μέχρι το τέλος της χρονιάς το Παγκρήτιο.

Ο πολύπειρος Αργεντινός χαφ με το που... τίναξε τα αντίπαλα δίχτυα γονάτισε στον αγωνιστικό χώρο, σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα συγκίνησης του.

Ο 36χρονος μέσος έχει συνδέσει το όνομα του με την εποχή του Μιχάλη Μπούση, καθώς είναι κάτοικος Ηρακλείου εδώ και 7,5 χρόνια. Σε 173 εμφανίσεις με την ασπρόμαυρη φανέλα (περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο ξένο ποδοσφαιριστή) μετράει 27 γκολ και 19 ασίστ.