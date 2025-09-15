ΟΦΗ: Ο Νέιρα έγινε ο ξένος με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία των Κρητικών
O Χουάν Νέιρα συνεχίζει να γράφει το όνομα του στην ιστορία του ΟΦΗ. Ο εμβληματικός αρχηγός και «σημαία» των Κρητικών έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην τρέχουσα σεζόν, καθώς πέρασε ως αλλαγή στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο στο 69ο λεπτό και πέτυχε ακόμα ένα ορόσημο.
Ο Αργεντινός χαφ έγινε ο ξένος με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του Ομίλου, καθώς προσπέρασε τον σπουδαίο Αλεχάντρο Ίσις.
Ο 36χρονος μέσος έχει συνδέσει το όνομα του με την εποχή του Μιχάλη Μπούση, καθώς είναι κάτοικος Ηρακλείου εδώ και 7,5 χρόνια. Σε 172 εμφανίσεις με την ασπρόμαυρη φανέλα μετράει 26 γκολ και 19 ασίστ.
