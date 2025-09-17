ΟΦΗ - Καβάλα: Τα highlights του ματς (vid)
Ο ΟΦΗ πανηγύρισε εύκολη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε της Καβάλας στο κεκλεισμένων των θυρών «Γεντί Κουλέ» με 3-0. Οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν το ματς με εννέα παίκτες, καθώς στο 7' αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας Ζωγράφος έπειτα από παράβαση στον Σαλσέδο και στην ανάπαυλα έμεινε εκτός ο τραυματίας Αλιατίδης, επειδή ο Θωμάς Γράφας είχε κάνει τρεις διακοπές για αλλαγές από το πρώτο μέρος.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι στο 6ο λεπτο με τον Κατσουλίδη, ενώ από πλευράς γηπεδούχων το δοκάρι σημάδεψαν ο Νέιρα και ο Μπόρχα Γκονθάλεθ.
Στο 21ο λεπτό ο Ανδρούτσος κουβάλησε την μπάλα στην αντεπίθεση και την πέρασε στον Νους, ο οποίος απέφυγε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα σε κενή εστία. Στο 43' ο Ανδρούτσος έπαιξε κάθετα και ο Σενγκέλια με πλασέ από διαγώνια θέση διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του.
Στο 58' ο Νέιρα με δυνατό σουτ εκτός περιοχής... τίναξε τα δίχτυα για το τελικό 3-0. Ο τερματοφύλακας της Καβάλας, Ιωαννίδης, έκανε πολλές σπουδαίες επεμβάσεις, ενώ στο 77' απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Σαλσέδο.
