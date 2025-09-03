Το Gazzetta επικοινώνησε με τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου και πρόεδρο της Ελλάς Σύρου, κ. Γιώργο Λεονταρίτη, ο οποίος ξεκαθάρισε την κατάσταση με το γήπεδο της Ερμούπολης και έδωσε το... κλίμα που επικρατεί μετά την κλήρωση με τον Ολυμπιακό.

Έως και ιστορική μπορεί να χαρακτηριστεί η σημερινή (3/9) ημέρα για την Ελλάς Σύρου. Η ομάδα των Κυκλάδων μπήκε μαζί με άλλες 19 στην κλήρωση της -πρώτης- League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με το... σύστημα που έβγαλε αυτόματα όλα τα παιχνίδια, να της προσφέρει μια σπουδαία αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, μετά τα παιχνίδια με Ατρόμητο (εκτός), Παναιτωλικό (εκτός) και Αιγάλεω (εντός), οι Συριανοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τον νταμπλούχο Ολυμπιακό, με το παιχνίδι να έχει οριστεί έχοντας τους Κυκλαδίτες ως γηπεδούχους. Το θέμα βέβαια είναι σε ποια έδρα θα διεξαχθεί το συγκεκριμένο ματς, καθώς το γήπεδο της Ερμούπολης τη δεδομένη στιγμή δεν είναι κατάλληλο για τέτοιου επιπέδου αγώνες.

Για να βρεθεί στην 20αδα της League Phase, η Ελλάς απέκλεισε με 1-0 τον Νέστο Χρυσούπολης, όντας -επίσης- γηπεδούχος. Το παιχνίδι έλαβε χώρα στο «Ζηρίνειο», με την Κηφισιά να παραχωρεί το γήπεδο στην ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, παρουσία πάντως περίπου 250 Συριανών στις εξέδρες. Ο λόγος είναι τα έργα που εξελίσσονται στο γήπεδο της ΕΠΣ Κυκλάδων στην «καρδιά» της Σύρου.

Ωστόσο, το Gazzetta επικοινώνησε με τον Χωρικό Αντιπεριφειάρχη Ν. Αιγαίου και πρόεδρο της Ελλάς Σύρου, κ. Γιώργο Λεονταρίτη, ο οποίος ξεκαθάρισε την κατάσταση. Ο κ. Λεονταρίτης τόνισε πως το γήπεδο θα είναι έτοιμο στις 14-15 Σεπτεμβρίου, πράγμα που σημαίνει πως η αναμέτρηση με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα διεξαχθεί κανονικά στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, ενώ δήλωσε πως έχει δεχθεί αρκετά τηλεφωνήματα και εκτός Σύρου, καθώς οι Κυκλαδίτες νιώθουν την Ελλάς «και δική τους ομάδα»

Ουσιαστικά με την δήλωση αυτή ξεκαθαρίζεται ότι και ο αγώνας με τον Ολυμπιακό Β' για την 2η αγωνιστική της Superleague 2 (21/9) θα παιχθεί στη Σύρο, με τους ανθρώπους του νησιού να ετοιμάζονται να ζήσουν ανεπανάληπτες στιγμές. Παράλληλα, ο κ. Λεονταρίτης ανέφερε πως η προετοιμασία της ομάδας έχει αφήσει ικανοποιημένους τους ανθρώπους και το σταφ, που ευελπιστούν να πετύχουν το στόχο της παραμονής στη Β' Εθνική.

Αναλυτικά τα όσα μας είπε:

«Το γήπεδο θα είναι έτοιμο 14, το αργότερο 15 Σεπτεμβρίου. Πράγμα που σημαίνει πως και ο αγώνας με τον Ολυμπιακό Β' θα γίνει 100% στη Σύρο. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την προετοιμασία, από την ποιότητα του ρόστερ. Είναι μια ονειρική χρονιά για την Ελλάς και τη Σύρο, ιστορικές στιγμές για το συριανό και το κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο. Είμαστε αισιόδοξοι για μια καλή πορεία, θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να έχουμε μια αξιοπρεπέστατη παρουσία στη Superleague 2 και ευχόμαστε και ελπίζουμε στο τέλος να καταφέρουμε τον στόχο μας που δεν είναι άλλος από την παραμονή στην κατηγορία.

Το μετοχικό κεφάλαιο έχει ολοκληρωθεί, έχει κατατεθεί ο φάκελος στην επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού, είναι πλήρης και τώρα τις επόμενες ημέρες θα περάσει από την επιτροπή.

Μετά την κλήρωση της Superleague 2 αλλά και τη σημερινή του Κυπέλλου, που θα αντιμετωπίσουμε 3 ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, καταλαβαίνεις ότι είναι όλοι ενθουσιασμένοι. Το πως θα χωρέσουμε στο γήπεδο....ας χτίσουμε ένα καινούργιο γήπεδο (γέλια)! Όχι μόνο από τη Σύρο, και από τις Κυκλάδες με έχουν πάρει άπειρα τηλέφωνα από όλα τα νησιά, γιατί νιώθουν την ομάδα δική τους».

