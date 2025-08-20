Στο ντέρμπι της ημέρας στον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας Πανιώνιος και Ηρακλής ήρθαν 1-1 στη Νέα Σμύρνη, όμως ο Γηραιός νίκησε στα πέναλτι με 3-2 με ανατροπή από 2-0 και προκρίθηκε στη League Phase. Πέρασαν Athens Kallithea, Μαρκό και Ελλάς Σύρου.

Μεγάλη πρόκριση του Ηρακλή στη Νέα Σμύρνη! Σε ένα ντέρμπι - θρίλερ με τον Πανιώνιο οι δυο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με 1-1 και ο Γηραιός πανηγύρισε την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στη διαδικασία των πέναλτι με 3-2, κάνοντας ανατροπή από 2-0. Τρία διαδοχικά χαμένα πέναλτι ο Ιστορικός.

Η ομάδα του Μπάμπη Τεννέ προηγήθηκε στο 3ο λεπτό, όταν ο Μαχαίρας εκτέλεσε φάουλ, ο Εραμούσπε πήρε κεφαλιά από τη μικρή περιοχή και άνοιξε το σκορ. Στο 12ο λεπτό ο Φαν ντερ Φάτερ έπεσε στην περιοχή έπειτα από μαρκάρισμα του Αναστασίου και πήρε πέναλτι, το οποίο εκτέλεση εύστοχα ο ίδιος για το 1-1. Αμφότερες οι ομάδες διαμαρτυρήθηκαν για οφσάιντ στο γκολ της αντιπάλου τους.

Το ματς ήταν αρκετά ισορροπημένο και οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου ο Πανιώνιος προηγήθηκε με 2-0 αλλά στη συνέχεια έχασε τρία διαδοχικά και ο Γηραιός με σπουδαία ανατροπή πήρε το εισιτήριο για τη League Phase.

Πανιώνιος (Παύλος Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Γένσεν (66′ Ζούλιας), Ασλανίδης, Κιάκος, Τσέργας, Μπεχαράνο (77′ Γιάγκομπλεφ), Παπαγεωργίου (66′ Στούπης), Ρούτσι, Μόρσεϊ, Φαν Ντερ Βάτερ (80′ Σαραμαντάς), Φελίσιο (66′ Βοΐλης)

Ηρακλής (Μπάμπης Τεννές): Στουρνάρας, Εραμούσπε, Γιαννούτσος, Κατσικάς, Αναστασίου (57′ Τσιντώνης), Χαμόντ, Φοφανά (57′ Βιτλής), Μαχαίρας, Κυνηγόπουλος (85′ Ντέλετιτς), Μωϋσίδης, Ντουρμισάι (75′ Γερολέμου)

Η διαδικασία των πέναλτι

Γκολ Μόρσεϊ 1-0

Δοκάρι Εραμούσπε

Γκολ Γιάκοβλεφ 2-0

Δοκάρι Σαραμαντά

Γκολ Τσιντώνη 2-1

Δοκάρι Στούπη

Γκολ Χάμοντ 2-2

Ο Στουρνάρας απέκρουσε το πέναλτι Γιαννακόπουλου

Γκολ Μαχαίρα 2-3

Καμπανιακός - Athens Kallihea 0-1

Η Athens Kallithea έκλεισε τη θέση της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο πρώτο παιχνίδι υπό τις οδηγίες του Κώστα Μπράτσου η ομάδα της Αττικής επικράτησε του Καμπανιακού στη Χαλάστρα με 1-0 και πανηγύρισε την πρόκριση.

Η ομάδα της Καλλιθέας βρήκε το γκολ που έκρινε το ματς στο 41ο λεπτό. Ο Πανάγου ανέβηκε από τα δεξιά, σέντραρε, η μπάλα κόντραρε και έφτασε στον Μαυρία, ο οποίος εξ επαφής έκανε το 0-1. Από εκεί και πέρα οι φιλοξενούμενοι διαφύλλαξαν το προβάδισμα τους μέχρι το φινάλε.

Καμπανιακός (Γιάννης Αποστολίδης): Κασαπίδη, Παπαστεριανός, Παπακωνσταντίνου, Χατζηκυριάκος, Ντουμάνης, Καθάριος Π., Σαρβανίδης, Πολύζος, Καθάριος Ν., Γαρύφαλλος, Ρόβας

Athens Kallithea (Κώστας Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Ντεντάκης, Γκέζος, Σωτηράκος, Πανάγου, Φροσύνης, Σαταριανό, Μεταξάς, Γρίβας, Γκολφίνος, Μαυρίας

Χανιά – Μαρκό 0-1

Η Μαρκό ήταν η νικήτρια του αγώνα με τα Χανιά που διεξήχθη στην Βέροια, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται στην Πτολεμαΐδα για προετοιμασία. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου επικράτησε με 1-0 των Κρητικών και πήρε την πρόκριση για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το μοναδικό γκολ της συνάντησης πέτυχε μόλις στο 7' ο Ντέτλερ. Στην συνέχεια οι τυπικά φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κρατήσουν το σκορ και να πάρουν έτσι και την μεγάλη πρόκριση.

Χανιά (Σελίμ Μπενασούρ): Στογιάνοβιτς, Τζανακάκης, Φουρλάνος, Λάμτσε, Νασέρ (46′ Τοπαλίδης), Μεγιάδο, Κουτεντάκης (75′ Νεκούλ), Πρεβεζιάνος, Ορτιγκόθα (62′ Νίλι), Κωστανάσιος (62′ Μακρής), Ιωαννίδης (75′ Χαμέντ)

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσακνής, Μπουσάι, Μιγιένγκα, Σμάλης, Κωνσταντακόπουλος, Οικονομίδης (71′ Καζάου), Ντέτλερ (88′ Μεντόζα), Σεμπά (88′ Χαϊκάλης), Παυλίδης (62′ Κυριακίδης), Μιούλερ (46′ Καλλέργης)

Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης 1-0

Ιστορία έγραψε η Ελλάς Σύρου. Η ομάδα των Κυκλάδων κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 Νέστου Χρυσούπολης παίρνοντας το εισιτήριο για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυτός ουσιαστικά ήταν ο πρώτος αγώνας των Συριανών σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς φέτος ανέβηκε στην Super League 2, ένας αγώνας που τελείωσε και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, τη νίκη και την πρόκριση.

Σκόρερ του ιστορικού αυτού γκολ για τους νικητές ήταν ο Γιάκος με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή στο 70' να διαμορφώνει το τελικό 1-0 με ψύχραιμο σουτ ουσιαστικά στην πρώτη του επαφή με την μπάλα καθώς είχε μπει εκείνη την στιγμή ως αλλαγή.

Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Γκέζος, Γώγος, Βλάχος, Γαρουφαλιάς, Κόλα, Νάτσος, Λιούμης, Γιάκος, Βενάρδος.

Νέστος Χρυσούπολης (Νίκος Κεχαγιάς): Αστράς, Σιδηρόπουλος, Τσαμούρης, Δερμιτζάκης, Βαλιανόπουλος, Αθανασόπουλος, Κωστίκας, Λέλεκας, Ψάλτης, Μανωλάκης, Τσίκος.