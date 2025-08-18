Παπαδόπουλος: «Δεν γίνεται να σκαρφαλώνει ο τερματοφύλακας και να υπάρχουν μόνο τέσσερις μπάλες σε ματς Κυπέλλου»

Ο Νίκος Παπαδόπουλος μίλησε μετά τη νίκη - πρόκριση του Λεβαδειακού επί του Μακεδονικού και εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για τις συνθήκες του αγώνα.

Ο Λεβαδειακός ήταν ανώτερος στην έδρα του Μακεδονικού, επικράτησε με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. O Nίκος Παπαδόπουλος έκανε δηλώσεις στο τοπικό μέσο «orasis-tv» που μετέδωσε ζωντανά την αναμέτρηση και στάθηκε στην οργάνωση στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας, καθώς ο αγώνας έγινε μόνο με τέσσερις μπάλες και τον τερματοφύλακα να κάνει τον ball boy.

«Αρχικά θέλω να τονίσω πως δεν γίνεται να παίζουμε αγώνα Κυπέλλου και να υπάρχουν μόνο τέσσερις μπάλες στο γήπεδο. Επίσης δεν γίνεται ο τερματοφύλακας να χρειάζεται να σκαρφαλώσει για να πάρει την μπάλα να συνεχιστεί ο αγώνας.

Από εκεί και πέρα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου που κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση», είπε ο έμπειρος κόουτς.

