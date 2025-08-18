Μακεδονικός - Λεβαδειακός 1-2: «Καθάρισε» στο δεύτερο μέρος
Ο Λεβαδειακός έγινε χρονικά η πρώτη ομάδα του προκριματικού γύρου που κλείδωσε τη θέση της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου νίκησε το Μακεδονικό της Super League 2 στη Νέα Ευκαρπία με 2-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.
Από τον πρώτο μέρος ο Λεβαδειακός ήταν ανώτερος και έψαχνε το γκολ, χωρίς να δέχεται πίεση απόι τον Μακεδονικό. Στο 30' ο Όζμπολτ αστόχησε με σουτ και στο 31' ο Τσάπρας δε βρήκε εστία με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ. Στο 45' ο Τσοκάι δοκίμασε το πόδι του, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Γκούμα στις καθυστερήσεις.
Στον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε και το δεύτερο μέρος. Στο 60ο λεπτό ο Όζμπολτ με σουτ σημάδεψε το δοκάρι και στο 72' ήταν η σειρά του Μπάλτσι να βρει το δοκάρι με εξαιρετικό τελείωμα. Τελικά οι Βοιωτοί κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 78', με το γκολ του Λαγιούς. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου «τελείωσε» την πρόκριση στο 87', όταν ο Λιάγκας με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 0-2.
Ο Μακεδονικός κατάφερε να μειώσει το σκορ με τρομερό σουτ του Νίκου Νικόλαου, εκτός περιοχής, στο 90'.
Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Χασανόγλου, Τσουκάνης, Σαραγιώτης, Θωμαΐ, Καραμπέρης, Κωτέλης, Νούλας, Καλαϊτζής, Αλτιντζής, Καπετάνος (46' Πόντης)
Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Άμπου Χάνα (57' Λαγιούς), Βήχος, Κώστη, Τσόκαϊ (65' Πεντρόσο), Μπάλτζι, Παλάσιος (65' Συμελίδης), Γκούμας (57' Κάτρης), Όζμπολτ (65' Βερμπιτς)
