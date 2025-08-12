Η αναμέτρηση του ΠΑΣ Γιάννινα με το Βόλο για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας θα γίνει στις 19 Αυγούστου, αντί για τις 18.

Μετά τις αλλαγές γηπέδων των Ελλάς Σύρου - Nέστος Χρυσούπολης και Χανιά - Μαρκό έχουμε και αλλαγή ημέρας σε παιχνίδι του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο λόγος για την αναμέτρηση του ΠΑΣ Γιάννινα με το Βόλο, η οποία θα γίνει μια ημέρα αργότερα,

Ο αγώνας που θα γίνει στους Ζωσιμάδες είχε οριστεί αρχικά για τις 18 Αυγούστου στις 17:00 και τελικά θα γίνει στις 19/8, την ίδια ώρα. Οι Ηπειρώτες θα πρέπει να εκδώσουν δελτία ποδοσφαιριστών μέχρι και την Δευτέρα το μεσημέρι ενόψει του αγώνα της Τρίτης.

Από αυτήν την αλλαγή ευνοείται ο σαφώς ανέτοιμος ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος τη Δευτέρα (11/8) έκανε την πρώτη του προπόνηση και ακόμα δοκιμάζονται ποδοσφαιριστές, ενώ ακόμα δεν έχει κλεισει προπονητής.

Το πρόγραμμα της προκριματικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας

18/8

Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός

Μακεδονικός - Λεβαδειακός

19/8

ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος

Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά

Καβάλα - Πανσερραϊκός

Καλαμάτα - ΑΕΛ

Αιγάλεω - Παναργειακός

20/8

Πανιώνιος - Ηρακλής

Ελλάς Σύρου - Νέστος Χρυσούπολης

Καμπανιακός - Athens Kallithea

Κισσαμικός - Μαρκό

Όλοι οι αγώνες έχουν οριστεί για τις 17:00