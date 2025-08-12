Κύπελλο Ελλάδας: Άλλαξε ημέρα το ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος
Μετά τις αλλαγές γηπέδων των Ελλάς Σύρου - Nέστος Χρυσούπολης και Χανιά - Μαρκό έχουμε και αλλαγή ημέρας σε παιχνίδι του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο λόγος για την αναμέτρηση του ΠΑΣ Γιάννινα με το Βόλο, η οποία θα γίνει μια ημέρα αργότερα,
Ο αγώνας που θα γίνει στους Ζωσιμάδες είχε οριστεί αρχικά για τις 18 Αυγούστου στις 17:00 και τελικά θα γίνει στις 19/8, την ίδια ώρα. Οι Ηπειρώτες θα πρέπει να εκδώσουν δελτία ποδοσφαιριστών μέχρι και την Δευτέρα το μεσημέρι ενόψει του αγώνα της Τρίτης.
Από αυτήν την αλλαγή ευνοείται ο σαφώς ανέτοιμος ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος τη Δευτέρα (11/8) έκανε την πρώτη του προπόνηση και ακόμα δοκιμάζονται ποδοσφαιριστές, ενώ ακόμα δεν έχει κλεισει προπονητής.
Το πρόγραμμα της προκριματικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας
18/8
- Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός
- Μακεδονικός - Λεβαδειακός
19/8
- ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος
- Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά
- Καβάλα - Πανσερραϊκός
- Καλαμάτα - ΑΕΛ
- Αιγάλεω - Παναργειακός
20/8
- Πανιώνιος - Ηρακλής
- Ελλάς Σύρου - Νέστος Χρυσούπολης
- Καμπανιακός - Athens Kallithea
- Κισσαμικός - Μαρκό
Όλοι οι αγώνες έχουν οριστεί για τις 17:00
