Νέος προπονητής του ΠΑΣ Γιάννινα και επίσημα ο Γιάννης Γκούμας, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση.

Σε συμφωνία με τον Γιάννη Γκούμα για να αντικαταστήσει τον Νίκο Κούστα στην τεχνική ηγεσία είχε φτάσει ο ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο Γκούμας αποτελεί πλέον και επίσημα τον νέο προπονητή στον ΠΑΣ Γιάννινα, με τον ίδιο να πραγματοποιεί και την πρώτη του προπόνηση την Τρίτη.

«Υπό την καθοδήγηση του νέου προπονητή της ομάδας μας κ.Γκούμα πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση.

Η ημέρα των ποδοσφαιριστών μας ξεκίνησε με την ομιλία του νέου προπονητή και τις απαραίτητες συστάσεις και στη συνέχεια βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο.

Το πρόγραμμα προπόνησης για σήμερα είχε άλματα, αλλαγές κατεύθυνσης με μπάλες, παιχνίδια κατοχής σε οχτάδες, στη συνέχεια παιχνίδια επιθετικής ανάπτυξης και για τελείωμα οικογενειακό διπλό.

Επόμενη προπόνηση για την ομάδα μας, αύριο στις 11, στο ΠΕΑΚΙ», ανέφερε ο ΠΑΣ Γιάννινα.