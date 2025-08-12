Η αναμέτρηση Χανιά - Μαρκό για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας δεν θα γίνει στην Κρήτη αλλά στη Βέροια.

Εκτός από το Ελλάς Σύρου - Νέστος Χρυσούπολης ακόμα μια αναμέτρηση του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας θα γίνει σε ουδέτερη έδρα. Ο λόγος για τον αγώνα των Χανίων με το Μαρκό, ο οποίος δεν θα γίνει στα Περιβόλια, αλλά στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας.

Η αλλαγή προέκυψε έπειτα από αίτημα των γηπεδούχων Κρητικών, στο οποίο συναίνεσαν οι φιλοξενούμενοι. Ο λόγος αυτής της αλλαγής είναι πως αμφότερες οι ομάδες του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 πραγματοποιούν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους στην Πτολεμαΐδα και επέλεξαν να παίξουν σε κοντινό γήπεδο, ώστε να αποφύγουν τόσο την ταλαιπωρία, όσο και τα έξοδα της μετακίνησης, ενώ μετά το ματς θα μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά τους ενόψει της σέντρας του πρωταθλήματος τους.

Οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στη Βέροια στις 20 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα της προκριματικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας

18/8

ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος

Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός

Μακεδονικός - Λεβαδειακός

19/8

Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά

Καβάλα - Πανσερραϊκός

Καλαμάτα - ΑΕΛ

Αιγάλεω - Παναργειακός

20/8

Πανιώνιος - Ηρακλής

Ελλάς Σύρου - Νέστος Χρυσούπολης

Καμπανιακός - Athens Kallithea

Κισσαμικός - Μαρκό

Όλοι οι αγώνες έχουν οριστεί για τις 17:00