Κύπελλο Ελλάδας: Στο Ζηρίνειο το Ελλάς Σύρου - Νέστος Χρυσούπολης
Η κληρωτίδα του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας έφερε αντιμέτωπες τις δυο νεοφώτιστες στη Super League 2, Ελλάς Σύρου και Νέστο Χρυσούπολης, με την ομάδα της Σύρου να βγαίνει ως γηπεδούχος.
Από τη στιγμή που το Δημοτικό Στάδιο της Ερμούπολης δεν θα είναι έτοιμο στις 20 Αυγούστου, όπου ορίστηκε η αναμέτρηση, ο αγώνας θα γίνει σε ουδέτερη έδρα στην Αθήνα.
Σε αυτό το πλαίσιο οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στο «σπίτι» της Κηφισιάς, το Ζηρίνειο, το οποίο χρησιμοποιείται από το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ως προπονητικό κέντρο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.