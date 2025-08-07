O αγώνας της Ελλάς Σύρου με τον Νέστο Χρυσούπολη για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας θα γίνει στο Ζηρίνειο.

Η κληρωτίδα του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας έφερε αντιμέτωπες τις δυο νεοφώτιστες στη Super League 2, Ελλάς Σύρου και Νέστο Χρυσούπολης, με την ομάδα της Σύρου να βγαίνει ως γηπεδούχος.

Από τη στιγμή που το Δημοτικό Στάδιο της Ερμούπολης δεν θα είναι έτοιμο στις 20 Αυγούστου, όπου ορίστηκε η αναμέτρηση, ο αγώνας θα γίνει σε ουδέτερη έδρα στην Αθήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στο «σπίτι» της Κηφισιάς, το Ζηρίνειο, το οποίο χρησιμοποιείται από το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ως προπονητικό κέντρο.