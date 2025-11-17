Σιόντης: «Ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν θα σωθεί με κριτική και θεωρίες»

Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΣ Γιάννινα, Νίκος Σιόντης, με ανάρτησή του ανέλυσε την κατάσταση της ομάδας και επισήμανε μεταξύ άλλων πως δεν θα σωθεί με κριτική και θεωρίες.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα έχει ξεκινήσει κάκιστα το πρωτάθλημα καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση του Βορείου Ομίλου της Super League 2 με 5 βαθμούς, όσους έχει και ο Μακεδονικός. Για την κατάσταση της ομάδας αναφέρθηκε με ποστάρισμά του στα social ο Νίκος Σιόντης, αναφέροντας τα εξής: «Τις τελευταίες μέρες ακούγονται πολλά.

Για προπονητές, για παίκτες, για «εύκολες–μαγικές» λύσεις.

Λες και ο ΠΑΣ ζει σε μια πραγματικότητα όπου όλα γίνονται με ένα πληκτρολόγιο.

■ Η αλήθεια είναι απλή:

● Οι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν.

● Οι γρήγορες λύσεις κοστίζουν.

● Και οι σωστές λύσεις θέλουν χρόνο, σοβαρότητα και ενότητα.

Κι επειδή η μνήμη ορισμένων αποδεικνύεται πολύ περισσότερο από "κοντή":

Υπάρχουν ομάδες με ταμεία γεμάτα, χωρίς χρέη, με εγκαταστάσεις–πρότυπο και ούτε αυτές δεν κάνουν αυτά που ζητάνε ορισμένοι από τον ΠΑΣ.

Και τα ζητάνε από μια ομάδα που πριν λίγους μήνες σώθηκε από το μηδέν, στήθηκε σε χρόνο μηδέν και σήμερα κρατιέται όρθια με υπέρβαση και ψυχή.

«Να πάρουμε αυτόν» και «να διώξουμε τον άλλον»…

«Άχρηστος ο τάδε», «Τέλειος ο δείνα»…

Πριν μιλήσουμε λοιπόν για ονόματα –και αν όντως η άποψή μας αποδειχθεί με έναν φανταστικό, μαγικό τρόπο αλάνθαστη– ας διερωτηθούμε:

1️⃣ Είναι διαθέσιμοι;

2️⃣ Πληρώνονται από τον ΠΑΣ της σημερινής πραγματικότητας;

3️⃣ ΘΕΛΟΥΝ να μπουν στη φωτιά από την τελευταία θέση ή από το Γ’ τοπικό τον περασμένο Αύγουστο;

Όποιος είναι ειλικρινής ξέρει την απάντηση...

Στον ΠΑΣ χωρούν μόνο όσοι αντέχουν την ευθύνη και το βάρος της φανέλας.

Όσοι έχουν όραμα, χαρακτήρα και πυγμή.

Όχι όσοι ψάχνουν στρωμένο δρόμο.

■ Το επικίνδυνο και καταστροφικό σενάριο–παραμύθι της διάλυσης του ΠΑΣ:

Κάποιοι λένε «να διαλυθεί η ομάδα και να ξεκινήσουμε από το τοπικό».

Ας μάθουν πρώτα τι προβλέπει η νομοθεσία:

Αν η ΠΑΕ έκλεινε:

● Τα χρέη θα έμεναν για χρόνια - δεκαετίες,

● Η θέση στις επαγγελματικές κατηγορίες θα χανόταν οριστικά,

● Ο ΠΑΣ δεν θα υπήρχε ΠΟΤΕ ξανά όπως τον ξέρουμε.

Όχι Γ’ Εθνική — αυτό δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία λόγω μη αδειοδότησης.

Μόνο Γ’ Τοπικό.

Χωρίς ταύρο, χωρίς χρώματα, χωρίς Ζωσιμάδες, χωρίς ιστορία.

Όποιος θέλει να στηρίξει ομάδα τοπικού,

υπάρχουν δεκάδες στην πόλη — ας πήγαινε εκεί από χθες.

Τον Άγιαξ της Ηπείρου δεν θα τον θάψουμε για να νιώσει κάποιος δικαιωμένος.

● Το αύριο του ΠΑΣ:

Είτε σωθεί φέτος η ομάδα είτε όχι,

ο ΠΑΣ θα σηκωθεί — σωστά, καθαρά, οργανωμένα.

Αλλά μέχρι τότε:

Ας κάνει ο καθένας ΤΩΡΑ αυτό που του αναλογεί.

Για να μη μιλάμε μετά με «αν» και τύψεις.

Ξεκάθαρα τι ΔΕΝ χρειάζεται ο ΠΑΣ σήμερα:

● Πανικό

● Θεωρίες

● Μεταγραφές PlayStation και Football Manager

Ξεκάθαρα τι χρειάζεται ο ΠΑΣ σήμερα:

● Υπομονή

● Επιμονή

● Ρεαλισμό

● Και πάνω απ’ όλα: ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Και πριν ζητάμε… ας θυμηθούμε για τελευταία φορά:

Πού ήμασταν πριν από τέσσερις μήνες.

Πού είμαστε τώρα.

Και πόσο δρόμο έχουμε ακόμη.

Ο δρόμος υπάρχει.

Το πλάνο υπάρχει.

Η ομάδα υπάρχει.

Η ψυχή υπάρχει.

Λιγότερα λόγια, περισσότερη ευθύνη.

Τέλος η άγνοια, τέλος οι θεωρίες.

Η εποχή της άποψης χωρίς ευθύνη τελείωσε. Από εδώ και πέρα μιλούν μόνο οι πράξεις.

Όποιος θέλει να μιλήσει, ας κοιτάξει πρώτα τι έχει προσφέρει.

Τα υπόλοιπα είναι θόρυβος.

Ο ΠΑΣ δεν θα σωθεί με κριτική και θεωρίες».