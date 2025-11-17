Κούστας: «Ήτα τιμή μου να υπηρετήσω τον ΠΑΣ Γιάννινα»

Ο πρώην πλέον τεχνικός του ΠΑΣ Γιάννινα, Νίκος Κούστας με μήνυμά του ανέφερε πως ήταν τιμή του που υπηρέτησε τους Ηπειρώτες.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Νίκος Κούστας δεν συνεχίζουν πλέον μαζί, με τον νεαρό τεχνικό να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την πρώην πλέον ομάδα του, αναφέροντας τα εξής: «Το καλοκαίρι ο Κύριος Σιόντης μπήκε μπροστά και ανέλαβε την προσπάθεια σωτηρίας του ιστορικού ΠΑΣ. Μου έκανε την τιμή να είμαι κι εγώ μέρος αυτής της προσπάθειας και πρέπει να ομολογήσω πως αυτή η αποστολή ήταν μακράν η πιο απαιτητική και δύσκολη της έως τώρα καριέρας μου.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, μαζί με το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές καταβάλαμε καθημερινά μεγάλη προσπάθεια. Ωστόσο, μερικές φορές στη ζωή τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλουμε, ούτε μπορούμε πάντα να τα ελέγξουμε.

Θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου για την καθημερινή δουλειά, το τεχνικό επιτελείο για την άψογη συνεργασία μας και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή τη διαδρομή. Ξεχωριστή αναφορά οφείλω στον Κύριο Σιόντη, ο οποίος –το επαναλαμβάνω– είναι ο βασικός λόγος που ο ΠΑΣ παραμένει ζωντανός.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» αξίζει και στον κόσμο του ΠΑΣ, που με τη φωνή και τη στήριξή του αποτελεί τη δύναμη αυτής της ομάδας. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικός. Είστε η δύναμη αυτής της ομάδας…

Ήταν τιμή μου να υπηρετήσω τον ΠΑΣ Γιάννινα. Φεύγω με σεβασμό, με όμορφες στιγμές που θα θυμάμαι για πάντα και με βαθιά πίστη πως η ομάδα θα πετύχει τον στόχο της και θα φτάσει πολύ σύντομα εκεί που πραγματικά αξίζει.

Σας ευχαριστώ θερμά για όλα.

Νίκος Κούστας».