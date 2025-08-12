Σιούλας: «Είμαστε κοντά με τον Κούστα, κάθε μέρα βγαίνουν νέα χρέη στον ΠΑΣ Γιάννινα»

Για τα όσα συμβαίνουν καθημερινά στον ΠΑΣ Γιάννινα σε επίπεδο διοίκησης, αλλά και ποδοσφαιρικού τμήματος ενημέρωσε τους δημοσιογράφους της πόλης, ο νέος τεχνικός διευθυντής του «Αγιαξ της Ηπείρου», Τάσος Σιούλας.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τάσος Σιούλας στους εκπροσώπους του Τύπου για την δύσκολη επόμενη μέρα του ΠΑΣ Γιάννινα έχουν ως εξής:

«Έχει γίνει μια υπερπροσπάθεια από τον Νίκο Σιόντη. Θα μπορούσα να μιλήσω με ιατρικούς όρους, εννοώντας ότι είμαστε ακόμα στην εντατική και την Πέμπτη καλώς εχόντων των πραγμάτων ή θα βγούμε από την εντατική ή δεν θα υπάρξει συνέχεια.

Είμαστε αισιόδοξοι αλλά η απόφαση θα βγει από τα αρμόδια όργανα της ΕΠΟ. Μη περιμένουμε ότι μόλις βγει από την εντατική, την επόμενη μέρα θα τρέξει μαραθώνιο. Η ομάδα έχει 8-9 δελτία, έχει ένα άτομο που την τρέχει τον Νίκο Σιόντη.

Βρίσκομαι μαζί του 5-6 μέρες, παίζουμε 19 Αυγούστου και η ομάδα έχει πουλήσει 2.500 εισιτήρια διαρκείας, είναι παράξενο. Το μόνο που έμεινε μέσα στην εντατική είναι η καρδιά της ομάδας, οι φίλαθλοι που στηρίζουν και είναι οι αιμοδότες. Από την Παρασκευή αν όλα τα πράγματα μπουν στη σωστή πορεία θα γίνουν οι ανάλογες κινήσεις. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, έχουμε τα παιδιά που έχουν μείνει στην ομάδα, άπειροι παίκτες, ο πρώτος σε συμμετοχές ήταν ο 14ος παίκτης πέρυσι στην ομάδα. Κανείς δεν είναι ενδεκαδάτος.

Ξεκινήσαμε στη βάση αυτή. Χθες είχαμε κάποιες δοκιμές με παιδιά που θα μπορούσαν να τα πλαισιώσουν, αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν ελεύθεροι παίκτες συν τους περιορισμούς που έχουμε γιατί πρέπει να πάρουμε τρεις άνω των 25 και αυτό μας δυσκολεύει. Ήρθε ο Κόντε και μένουν άλλες δυο θέσεις να καλυφθούν από μεγάλης ηλικίας παίκτες.

Χαίρομαι που χθες ήρθαν για δοκιμή 32 άτομα. Έχουμε επιλέξει κάποια παιδιά με βάση το βιογραφικό τους. Στο τέταρτο στάδιο περιμένουμε ενισχύσεις από παίκτες του εξωτερικού αν δρομολογηθούν τα πράγματα ως έχουν. Περιμένουμε να αδειοδοτηθεί η ομάδα. Έχει ενισχυθεί η τεχνογνωσία αλλά δεν είναι αρκετή χωρίς τα χρήματα και τον χρόνο».

Για το εάν το πρόβλημα για την αδειοδότηση είναι οι διακανονισμοί με παίκτες που κέρδισαν προσφυγές στη FIFA ή κάτι άλλο: «Και αυτό αλλά και κάθε μέρα βγαίνουν καινούρια χρέη, κυρίως είναι οι διακανονισμοί. Αυτό το διαχειρίζεται ο κ. Σιόντης. Θα είχα σταματήσει αν ήμουν στη θέση του. Απορώ για την υπομονή και την ηρεμία του. Άκουσα διαλόγους με εκπροσώπους παικτών που τρελάθηκα».

Για την κρίσιμη Πέμπτη: «Θα βγει η πιστοποίηση την Πέμπτη. Αυτή τη στιγμή έχουμε εννιά δελτία».

Για το εάν θα γίνει το ματς Κυπέλλου με τον Βόλο: «Βεβαίως, γιατί αλλιώς έχει επιπτώσεις. Εάν πάρουμε την άδεια, την επομένη θα υπογραφούν συμβόλαια, θα ενταχθούν στο δυναμικό κι άλλες παίκτες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βρούμε ό,τι καλύτερο υπάρχει, είμαστε τέλη Αυγούστου, οι άλλοι έχουν ξεκινήσει».

Για τους παίκτες που συμμετέχουν στις προπονήσεις: «Είναι αυτά που προτιμήθηκαν από χθες, θα είναι κανά δυο ακόμη. Δε θα μπούμε στη διαδικασία να δοκιμάσουμε, δεν έχουμε τα χρονικά περιθώρια. Οι προπονητές πρέπει να δουλέψουν πάνω σε αυτά τα παιδιά συν αυτούς που θα έρθουν».



Για το εάν είναι ανταγωνιστικός ο ΠΑΣ Γιάννινα στο πρωτάθλημα: «Όλα βήμα-βήμα. Πριν λίγες μέρες παίκτης δεν υπήρχε. Αυτή τη στιγμή κάνουν προπόνηση 25 παίκτες. Αν πάνε όλα καλά θα έρθουν ενισχύσεις που δεν είναι του παρόντος να το συζητήσουμε. Θα πορευτούμε μέχρι τον Δεκέμβριο με όσους έχουμε, να δημιουργήσουμε καλό προπονητικό επιτελείο. Θα είναι η ομάδα κάτω από την ομάδα, με τα εργομετρικά, με τεχνική υποστήριξη, αναλύσεις κ.α. Είναι νέα παιδιά που χρήζουν βελτίωσης».

Για το θέμα προπονητή: «Είμαστε κοντά. Ο κύριος Κούστας είναι εδώ αλλά δεν γίνονται ανακοινώσεις ως την Πέμπτη».

Για το εάν ως τεχνικός διευθυντής θα έχει συνεχή παρουσία στα Γιάννενα: «Θα είμαι ναι. Έχω ίσως την πιο μακρόχρονη σχέση με την ομάδα. Όταν ιδρύθηκε ο ερασιτέχνης, είχαν υπογράψει συμβόλαιο ο Παπαγγέλης, ο Λαδιάς, έπαιξα μέχρι το 1978, είχα μια συμμετοχή με τον Πιερικό σαν δηλωμένος ερασιτέχνης. Άρα έχω άμεση συμμετοχή με τον ΠΑΣ, έζησα τα ίδια αποδυτήρια με τους Αργεντινούς, ταξιδεύαμε μαζί. Ίσως τώρα είναι η ώρα να δουλέψω για τα Γιάννενα».