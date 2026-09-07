Άσχημες εικόνες στο ντέρμπι του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕ Λεμεσού, με ένα δεκάχρονο κορίτσι να δέχεται μπαταρία στο κεφάλι και να μεταβαίνει στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένα δεκάχρονο κορίτσι που έχει μεταβεί στο γήπεδο ΓΣΠ για να παρακολουθήσει το ντέρμπι του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕ Λεμεσού, το απόγευμα της Κυριακής (6/9).

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση, που τελείωσε με το εμφατικό 6-0 υπέρ των γηπεδούχων, στιγματίστηκε από το εν λόγω περιστατικό, που φέρεται να έλαβε χώρα ενώ παιζόταν ο αγώνας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα κυπριακά ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια πορείας των φίλων του ΑΠΟΕΛ προς το γήπεδο, δημιουργήθηκε μικρή «εστία» επεισοδίων, με ρίψη αντικειμένων προς εκείνους της Λεμεσιανής ομάδας. Η ένταση φέρεται να συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του αγώνα, αφού συνελήφθη ένα πρόσωπο που κατηγορείται ότι έριξε μπαταρία από την κερκίδα των φίλων της ΑΕ Λεμεσού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί το νεαρό κοριτσάκι.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο.