Γ’ Εθνική: Αυτή είναι η τιμωρία στον Πύργο - Ποιες ομάδες ανέβηκαν στη Super League 2

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ γνωστοποίησε την απόφαση της για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στον αγώνα της Γ'Εθνικής μεταξύ του ΠΑΣ Πύργου και της Ζακύνθου.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) γνωστοποίησε το πρωί της Πέμπτης (04/06) τις αποφάσεις που έλαβε η Πειθαρχική Επιτροπή, αναφορικά με τα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση για τα μπαράζ ανόδου της Superleague 2 ανάμεσα στον ΠΑΣ Πύργο και τη Ζάκυνθο.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΠΟ επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα και ο αγώνας κατακυρώθηκε με 0-3 υπέρ του συλλόγου από το Ιόνιο. Παρ΄όλα αυτά η Επιτροπή δεν τιμώρησε με μείωση βαθμών (-1) τον Πύργο, κάτι το οποίο είχε αιτηθεί και ο Άρης Πετρούπολης και έτσι τα εισιτήρια για την άνοδο στις επαγγελματικές κατηγορίες τα εξασφάλισαν ο Πύργος και η Ζάκυνθος.

Βέβαια σαν διάδικος ο Άρης Πετρούπολης έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσων όπως και η Ζάκυνθος και να ζητήσουν να επιβληθεί το -1, κάτι, που αν συμβεί, θα «χαρίσει» την άνοδο στον αθηναϊκό σύλλογο, καθώς οι δύο ομάδες (Αρής Πετρούπολης και Πύργος) τερμάτισαν ισόπαλες με 8 βαθμούς και την ισοβαθμία υπέρ των Πελοποννήσιων.

Αναλυτικά η απόφαση της Επιτροπής

«Συνεκδικάζει την α) υπ’ αριθ. πρωτ. 11105/18.05.2026 κλήση προς απολογία και συζήτηση της με αριθμ. πρωτ. 10719/12.05.2026 ένστασης του σωματείου ΠΑΣ Πύργος κατά του καθ’ ου η ένσταση σωματείο ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 περί αντικανονικής διακοπής του αγώνα που διεξήχθη στις 10.05.2026 στο πλαίσιο της 3ης φάσης της Γ΄ Εθνικής (2ος όμιλος, 4η αγωνιστική) μεταξύ των ομάδων των ως άνω σωματείων β] την με αριθμ. πρωτ. ΕΠΟ 11674/28.05.2026 κλήση- συμπληρωματική δίωξη σε απολογία των ως άνω εγκαλούμενων σωματείων και γ] την από 19.05.2026 με αριθμό πρωτοκόλλου 11228/20.05.2026 (και 611680/28.05.2026) πρόσθετη παρέμβαση του σωματείου Άρης Πετρούπολης.

Απορρίπτει την με αριθμ. πρωτ. 10719/12.05.2026 ένσταση του σωματείου ΠΑΣ Πύργος κατά του καθ’ ου η ένσταση σωματείο ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 περί αντικανονικής διακοπής του αγώνα που διεξήχθη στις 10.05.2026 στο πλαίσιο της 3ης φάσης της Γ΄ Εθνικής (2ος όμιλος, 4η αγωνιστική) μεταξύ των ομάδων των ως άνω σωματείων.

Δέχεται ότι το εγκαλούμενο σωματείο ΠΑΣ Πύργος τέλεσε την πειθαρχική παράβαση του άρθρου 15 παρ. 3 ΙΙ β ΠΚ/ΕΠΟ (ρίψη αντικειμένων εκ της οποίας επήλθε σωματική βλάβη ποδοσφαιριστή, με αποτέλεσμα την οριστική διακοπή του αγώνα από τον διαιτητή).

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε ως απορριπτέο.

Επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο ΠΑΣ Πύργος: α) χρηματική ποινή δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, β) Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 με τέρματα 0-3, και γ) Επιβάλλει ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές για δύο (2) αγωνιστικές.

Δέχεται εν μέρει την πρόσθετη παρέμβαση του σωματείου Άρης Πετρούπολης».