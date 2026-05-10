Αντικείμενο τραυμάτισε παίκτη στο κεφάλι και διακοπή στο Πύργος – Ζάκυνθος!
Με επεισοδιακό τρόπο εξελίχθηκε η κρίσιμη αναμέτρηση για τα μπαράζ ανόδου στη Superleague 2 ανάμεσα στον Πύργο και τη Ζάκυνθο! Οι δύο ομάδες έχουν ως στόχο την άνοδο κι η αναμέτρηση του Πύργου ήταν καθοριστική.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κόκκορη και λίγα λεπτά αργότερα η ομάδα του Ζακύνθου ισοφάρισε με πέναλτι. Κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών ένα από τα δεκάδες αντικείμενα (μπουκάλια κλπ) που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο τραυμάτισε παίκτη στο κεφάλι. Παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν κι αφού αρχικά φάνηκε πως το ματς θα ξαναρχίσει τελικά ο παίκτης έπεσε στο έδαφος κι αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο. Μετά από μια σύντομη σύσκεψη όλων των υπευθύνων του αγώνα, ο διαιτητής έδειξε σε όλους την άγουσα προς τα αποδυτήρια με αποτέλεσμα την διακοπή της αναμέτρησης!
