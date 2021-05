Παραμονές του αγώνα ο ιδιοκτήτης της ομάδας Αϊγιαβάτ Σριβανταναπράμπα ζήτησε από τους παίκτες τον τίτλο στη μνήμη του αδικοχαμένου πατέρα του κι αφεντικού της Λέστερ στον ιστορικό τίτλο του 2016, Βιχάι Σριβανταναπράμπα. Κι οι Αλεπούδες δεν του χάλασαν χατίρι πετυχαίνοντας έναν ακόμη ποδοσφαιρικό άθλο απέναντι στην πανάκριβη Τσέλσι του Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Το τελικό σφύριγμα της λήξης βρήκε τον Αϊγιαβάτ συγκινημένο, να προσεύχεται προς τον ουρανό και τον αδικοχαμένο πατέρα του, Βιχάι, η μορφή του οποίου απεικονιζόταν σε γιγαντοαφίσα στο ένα μέρος των εξέδρων του «Γουέμπλεϊ». Η αγάπη των παικτών για τον Αϊγιαβάτ είναι τόση μεγάλη και καθημερινώς φροντίζουν να το δείχνουν με κάθε τρόπο. Ενδεικτικό ότι μετά το φινάλε ο Κάσπερ Σμάιχελ, έτρεξε να τον κατεβάσει από τα επίσημα, να τον πάρει από το χέρι και να τον κατευθύνει στον αγωνιστικό χώρο, εκεί όπου φόρεσε ο ίδιος τα μετάλλια των κυπελλούχων στους ποδοσφαιριστές, και στη συνέχεια πανηγύρισαν όλοι μαζί με την ψυχή τους.

Τα τελευταία πέντε χρόνια ο Αϊγιαβάτ και κυρίως ο πατέρας του, Βιχάι, δούλευαν καθημερινά προκειμένου να δημιουργήσουν μία Λέστερ, η οποία να πρωταγωνιστεί σε κάθε διοργάνωση. Ο Ταϊλανδός υπήρξε ένας οραματιστής του συλλόγου από την πρώτη ημέρα στο σύλλογο. Όταν το 2010 αγόραζε τη χρεωμένη μέχρι το λαιμό Λέστερ από τον Μίλαν Μάνταριτς έναντι 39 εκατ. λιρών, ελάχιστοι πίστευαν πως η ομάδα θα μπορούσε να ορθοποδήσει, πόσω μάλλον να πετύχει τον άθλο του 2016.

Περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, ο Βιχάι, είχε αποπληρώσει τα χρέη της ομάδας ύψους 103 εκατ. λίρες, επενδύοντας παράλληλα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Ωστόσο, δεν πρόλαβε ποτέ να παρουσιάσει ο ίδιος αυτό το νέο σημαντικό πρότζεκτ, καθώς το «φως» του έσβησε πρόωρα και άδικα, μιας και το ιδιωτικό ελικόπτερο στο οποίο είχε επιβιβαστεί έπεσε και συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωση του λόγω μηχανικών προβλημάτων, στοιχίζοντας τη ζωή στον Ταϊλανδό ηγέτη του κλαμπ, μαζί με δύο στελέχη της ομάδας (Kaveporn Punpare, Nusara Suknamai) και το δίδυμο των πιλότων (Eric Swaffer, Izabela Lechowicz). Τα ηνία του συλλόγου τα έχει αναλάβει ο υιός του, Αϊγιαβάτ ο οποίος ήδη έχει κάνει περήφανο τον πατέρα του, με την πρόοδο που έχει δείξει ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια.

Το όνειρο του ιδιοκτήτη της Λέστερ έλαβε «σάρκα και οστά» αλλά ο τραγικός θάνατος του Βιχάι Σριβανταναπράμπα θα είναι δύσκολο να σβήσει από τη μνήμη των οπαδών που υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες της συντριβής του ελικοπτέρου στο οποίο είχε επιβιβαστεί ο Ταϊλανδός δισεκατομμυριούχος. Από την πλευρά του πάντως ο Αϊγιαβάτ Σριβανταναπράμπα ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει το έργο του πατέρα του. Την κληρονομιά που του άφησε πίσω και μεταξύ άλλων περιελάβανε την Λέστερ Σίτι.

Ο Αϊγιαβάτ και το supporting cast της διοίκησης εκπληρώνουν στο έπακρον τις αρχές που είχε θέσει υπό την ηγεσία του ο αποθανών ιδιοκτήτης, που συνοψίζονταν στο τρίπτυχο «σταθεροποίηση της επιτυχίας στο χορτάρι-εξέλιξη των υποδομών-διατήρηση του οικογενειακού δεσμού».

Η ξαφνικά και αδόκητη απώλεια του πατέρα του, συγκλόνισε τον Αϊγιαβάτ αναπόφευκτα και γκρέμισε τον κόσμο του. Ταυτόχρονα όμως τον υποχρέωσε να πάρει τα ηνία, να βγει μπροστά, να ηγηθεί και να οδηγήσει την Λέστερ σε νέες επιτυχίες, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το ’16. Μεταξύ άλλων υποσχέθηκε να συνεχίσει το όραμα και τα μεγάλα όνειρα του πατέρα του.

«Ο πατέρας μου με δίδαξε να είμαι δυνατός και να αναλάβω τη φροντίδα της οικογένειάς μου. Είχε έναν τρόπο να με διδάσκει για τη ζωή και τη δουλειά χωρίς να φαίνεται σαν μάθημα. Ήταν μέντορας και πρότυπο. Με άφησε με μια κληρονομιά να συνεχίσω και θα κάνω τα πάντα για να δώσω συνέχεια στο μεγάλο όραμα και τα όνειρά του», ήταν τα λόγια του Αϊγιαβάτ λίγο μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Λίγα χρόνια μετά οι κόποι τόσο του πατέρα του όσο και το ίδιου ανταμείφθηκαν με την κατάκτηση του Κυπέλλου και απέδειξαν πως ακόμα και ένας ξένος ιδιοκτήτης μπορεί να γίνει «ντόπιος» και αγαπητός στον κόσμο, αρκεί να προσπαθήσει, αρκεί να το θελήσει. Η Λέστερ κατέκτησε πανάξια για πρώτη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο του κυπέλλου Αγγλίας, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2016, καθώς είχε μετάσχει άλλες τέσσερις φορές στον τελικό, και κατάφερε να γράψει ιστορία με χρυσά γράμματα. Μετά το τέλος του αγώνα με δάκρυα στα μάτια, ο Αϊγιαβάτ, δεν θα μπορούσε να μην αφιερώσει αυτό το τρόπαιο στον αδικοχαμένο πατέρα του. Το μόνο σίγουρο είναι πως κάπου από ψηλά ο Βιχάι, θα βλέπει τον γιο του και θα αισθάνεται περήφανος...

A beautiful day to celebrate with the team. Am so proud of you the entire team. pic.twitter.com/CH3VIFwCeN

— Aiyawatt Srivaddhanaprabha (@aiyawattsrivadd) May 15, 2021