Το τελευταίο πόρισμα για τα τραγικά συμβάντα του Χίλσμπορο ανέδειξε την αλήθεια, τρίβοντας αλάτι στις πληγές όσων ακόμη θρηνούν τον αδόκητο χαμό των δικών τους ανθρώπων.

Τελικά οι «ανήσυχοι φίλαθλοι» ήταν απλά θύματα μιας παταγώδους αστυνομικής αποτυχίας. Φιμωμένοι εδώ και 36 χρόνια. Από τις 15 Απριλίου του 1989, όταν 97 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ποδοπατημένοι στην κερκίδα του Χίλσμπορο, με τα κορμιά τους να συνθλίβονται στα κάγκελα και τα πνευμόνια τους να αδειάζουνα από οξυγόνο. Εκείνος ο ημιτελικός του FA Cup ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο γήπεδο της Σέφιλντ Γουένσντεϊ σήμανε τη μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Τέσσερις δεκαετίες μετά, η αλήθεια βγήκε στο φως.

Τα σοβαρά λάθη της αστυνομίας

Το πόρισμα του IOPC - του ανεξάρτητου οργάνου ελέγχου της αστυνομίας - κατέληξε πως 12 αστυνομικοί θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπίσει σοβαρές πειθαρχικές διαδικασίες για τις ευθύνες τους στην τραγωδία.

Για την ακρίβεια, ανέδειξε πως η αστυνομία είναι ένοχη για «παταγώδη αποτυχία» και προσπάθεια να ρίξει το φταίξιμο στους φιλάθλους. Οι αστυνομικοί άνοιξαν μια μεγάλη πύλη εισόδου (τη Θύρα Γ) χωρίς να ελέγξει τη ροή, με αποτέλεσμα οι φίλαθλοι να κατευθυνθούν σε ήδη γεμάτες κερκίδες. Δεν υπήρξε ούτε σωστή καθοδήγηση του πλήθους, όπου επιτυχημένος έλεγχος και διαχείρισης της κατάστασης, ενώ λανθασμένοι ήταν και οι υπολογισμοί της χωρητικότητας.

Ψέματα και συγκάλυψη

Η αστυνομία δεν έμεινε στα δικά της λάθη και προσπάθησε να επιρρίψει τις δικές της ευθύνες στους οπαδούς των ομάδων, αποπροσανατολίζοντας τόσο τη μάζα, όσο και τα media και τις επιτροπές που ερευνούσαν την τραγωδία. Είπαν ότι οι φίλαθλοι ήταν ανεξέλεγκτο και ότι προσπάθησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήρια. Ούτε μία, ούτε δύο.

Σύμφωνα με το τελευταίο πόρισμα, υπήρξαν 327 (!) ψευδείς και αλλοιωμένες καταθέσεις από αστυνομικούς για την υπόθεση. Μία στις τέσσερις καταθέσεις τροποποιήθηκε από τη νομική ομάδα της Αστυνομίας του Νότιου Γιόρκσαϊρ, που είχε την ευθύνη.

Οι τιμωρίες που δεν θα έρθουν και η «πικρή αδικία»

Η αλήθεια που βγήκε στο φως αποτελεί μια μικρή λύτρωση για τους συγγενείς των θυμάτων. Μικρή, ωστόσο, αφού στην πραγματικότητα κανείς δεν θα τιμωρηθεί, παρ'ότι αποδείχθηκε πως μόνοι οι φίλαθλοι δεν ευθύνονταν για την τραγωδία.

Όλοι οι αστυνομικοί που κρίθηκαν ένοχοι έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν καν ξεκινήσει η έρευνα και ο τότε νόμος δεν επέτρεπε τη δίωξη συνταξιοδοτημένων αστυνομικών.

Οι συγγενείς των θυμάτων χαρακτήρισαν ως «πικρή αδικία» αυτή την ατιμωρησία. Απολύτως λογικά. Και η «βαθιά συγγνώμη» που εξέφρασε προς αυτούς σήμερα η Αστυνομία του Σάουθ Γιόρκσαϊρ είναι τόσο καθυστερημένη και τόσο ειρωνική που μόνο ως αλάτι στις πληγές τους μπορεί να λειτουργήσει.