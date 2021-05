Ο Σμάιχελ διέκοψε τις δηλώσεις του Βάρντι για να τον πάρει και να πανηγυρίσουν όλοι μαζί (vids)

Ο Σμάιχελ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον τελικό με την Τσέλσι, καθώς με τις σωτήριες επεμβάσεις του διατήρησε ανέπαφη την εστία του. Από την άλλη ο Βάρντι, αν και δεν βρήκε δίχτυα, ήταν μόνιμος κίνδυνος για την αντίπαλη άμυνα.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Άγγλος φορ κλήθηκε να μίλησε στην κάμερα του «BT Sport» για το σπουδαίο επίτευγμα που κατάφερε να πετύχει η ομάδα του. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να πει και πολλά καθώς ο Σμάιχελ τον άρπαξε και τον έσυρε εκεί που ήταν συγκεντρωμένοι και οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους, προκειμένου να πανηγυρίσουν όλοι μαζί!

Kasper Schmeichel cut @TheDesKelly short so that Jamie Vardy could join in the celebrations #EmiratesFACupFinal pic.twitter.com/yQhfJW5MvD

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 15, 2021