Το «στολίδι» του Λονδίνου είχε ξανά παλμό.

Ακόμα κι αν βρίσκονταν εντός γηπέδου 22.000 οπαδοί σε 90.000 θέσεις του γηπέδου, οι ιαχές και το πάθος του κόσμου έκαναν τον φετινό τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας ιδιαίτερο.

Θυμίζοντας κάτι από την... παλιά ζωή όλων μας, οι εικόνες που μεταφέρθηκαν από το «Γουέμπλεϊ» προκάλεσαν χαμόγελα και συγκίνηση...

Out walk the teams at Wembley. Let’s go! #FACupFinal pic.twitter.com/Rbosq3jD5h

— Adam Newson (@AdamNewson) May 15, 2021