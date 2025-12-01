«Βέλη» Χένες κατά του Σλοτ για τον Βιρτς: «Αθέτησε την υπόσχεσή του»

Ο Φλόριαν Βιρτς επέλεξε τη Λίβερπουλ αντί της Μπάγερν το καλοκαίρι και ο Πρόεδρος της Μπάγερν, Ούλι Χένες, «έκραξε» τον Άρνε Σλοτ για τη χρησιμοποίηση του Γερμανού σταρ.

Η Μπάγερν Μονάχου... πετάει, παρά την ήττα από την Άρσεναλ βρίσκεται σε εξαιρετικό φεγγάρι και, με τη Λίβερπουλ να βιώνει μια ολότελα διαφορετική κατάσταση, ο Πρόεδρος των Βαυαρών, Ούλι Χένες, δεν έχασε την ευκαιρία να εξαπολύσει τα «βέλη» του κατά των Reds.

Άλλωστε, ένα υποδόριο... beef υπήρχε ανάμεσα στους δύο συλλόγους που πάλεψαν για την υπογραφή του Φλόριαν Βιρτς το καλοκαίρι, με τον Γερμανό σταρ να «ψηφίζει» Άνφιλντ. Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός προσαρμόζεται στη νέα του πραγματικότητα με τον Χένες να δηλώνει πως τον λυπάται και να κατηγορεί τον Άρνε Σλοτ για τη χρησιμοποίησή του.

"It was his best Liverpool performance by far" 👏@Carra23 was impressed by Florian Wirtz's performance against West Ham. pic.twitter.com/avBHkG0PNX November 30, 2025

«Ξόδεψαν 500 εκατομμύρια λίρες και κάνουν μια καταστροφική σεζόν. Κατά τη γνώμη μου, αυτό συμβαίνει επειδή έχουν μόνο σταρ. Πάντα λέω: η Λίβερπουλ σύντομα θα πρέπει να παίζει με πέντε μπάλες επειδή οι σταρ δεν θα παραχωρούν καμία. Ο καημένος ο Βιρτς, δεν παίρνει καν την μπάλα γιατί ο Σαλάχ, ο Σόμποσλαϊ και όλοι οι άλλοι θέλουν να παίζουν με τη δική τους», δήλωσε αρχικά ο Χένες και συνέχισε ακόμη πιο καυστικά:

«Ο Σλοτ υποσχέθηκε στον Βιρτς κάτι που τώρα ξεκάθαρα δεν τηρεί: να χτίσει τη νέα ομάδα γύρω του, δίνοντάς του το νούμερο 10. Αυτό ήταν ανοησία. Του έδωσαν το νούμερο 7 και η νέα ομάδα ξεκάθαρα δεν παίζει γύρω από τον Βιρτς. Λυπάμαι πραγματικά τον Φλόριαν. Στη Λεβερκούζεν όλο το παιχνίδι περνούσε από τα πόδια του. Στη Λίβερπουλ παίρνει πέντε πάσες σε ένα ημίχρονο και αν χάσει την μπάλα δύο φορές, του δίνουν κακή βαθμολογία».

Σε 12 συμμετοχές στην Premier League φέτος, ο Βιρτς δεν έχει γκολ ή ασίστ, ωστόσο η αλήθεια είναι πως ο Χένες παρουσιάζει κάπως πιο... καταστροφική την πραγματικότητα αφού ο νεαρός Γερμανός σε αυτή τη δύσκολη περίοδο έχει δείξει καλά σημάδια και βελτιώνεται συνεχώς.