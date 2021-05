Μέσα στα πέντε χρόνια που πέρασαν ανάμεσα στο πρώτο πρωτάθλημα και το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας της, το οποίο και κατέκτησε στον τελικό κόντρα στην Τσέλσι, ο οργανισμός της Λέστερ στιγματίστηκε από την τραγική απώλεια του ισχυρού άνδρα της. Ο Ταϊλανδός ιδιοκτήτης, Βιχάι Σριβανταναπράμπα, ο άνθρωπος που έβαλε τις βάσεις για την απογείωση των Αλεπούδων τα τελευταία χρόνια, έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα στα τέλη του 2018, όταν το ελικόπτερό του έπεσε έξω από το «King Power Stadium», βυθίζοντας το κλαμπ στο πένθος.

Ο γιος του, Αϊγιαβάτ, ήταν αυτός που ανέλαβε το βαρύ φορτίο της διαδοχής του στην ιδιοκτησία και την προεδρία της Λέστερ. Και το μόνο που είχε ζητήσει από τον Μπρένταν Ρότζερς και τους παίκτες του ήταν να κερδίσουν αυτό το Κύπελλο για να μπορέσει να το αφιερώσει στον πατέρα του.

Έτσι κι έγινε, με τη Λέστερ να επικρατεί 1-0 χάρη στο γκολ του Τίλεμανς και το τελικό σφύριγμα της λήξης να βρίσκει τον Αϊγιαβάτ συγκινημένο, να προσεύχεται προς τον ουρανό και τον αδικοχαμένο Βιχάι, η μορφή του οποίου απεικονιζόταν σε γιγαντοαφίσα στο ένα μέρος των εξέδρων του «Γουέμπλεϊ».

Στιγμές αργότερα το κλίμα έγινε καθαρά πανηγυρικό, με τον Κάσπερ Σμάιχελ να παίρνει από το χέρι τον πρόεδρο και να τον κατευθύνει στον αγωνιστικό χώρο, εκεί όπου φόρεσε ο ίδιος τα μετάλλια των κυπελλούχων στους ποδοσφαιριστές.

"I don't think there's another club that's more connected from top to bottom than this club here."

Leicester players present chairman Top Srivaddhanaprabha with the #FACup

One special club. pic.twitter.com/NZg4oDbB0k

— The Sun Football (@TheSunFootball) May 15, 2021