Όπως μεταδίδει το Athletic, η Λίβερπουλ σχεδιάζει να αποχωριστεί μόνιμα τον Κώστα Τσιμίκα μόλις λήξει ο δανεισμός του στη Ρόμα.

Η εικόνα γύρω από το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ φαίνεται να είναι πλέον ξεκάθαρη. Όπως αναφέρει το Athletic, οι Reds δεν προτίθενται να τον κρατήσουν στο δυναμικό τους όταν ολοκληρωθεί ο δανεισμός του στη Ρόμα και είναι έτοιμοι να ακούσουν προτάσεις προκειμένου να τον πουλήσουν.

Με την άφιξη του Μίλος Κέρκες από την Μπόρνμουθ και την παραμονή του Άντι Ρόμπερτσον, ο ανταγωνισμός στο αριστερό άκρο της άμυνας έχει γίνει έντονος για τον Έλληνα διεθνή. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που ο 29χρονος μπακ οδηγήθηκε στους Τζιαλορόσι στην αρχή της σεζόν, αναζητώντας περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Ο ίδιος είναι δανεικός στη Ρόμα για έναν χρόνο και από τη σχετική συμφωνία δεν προβλέπεται οψιόν αγοράς, ωστόσο και πριν αποχωρήσει από το Μέρσεϊσαϊντ φαινόταν πως η επιθυμία του ήταν να συνεχίσει να παίζει σε κάποια αγγλική ομάδα.