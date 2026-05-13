Απίθανο κι όμως πραγματικός, ο Άνταμ Γουόρτον της Κρίσταλ Πάλας, δεν θυμάται σχεδόν τίποτα από τον τελικό του FA cup!

Στις 17 Μαΐου της περασμένης χρονιάς, η Κρίσταλ Πάλας έζησε τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία της. Οι «αετοί» κατέκτησαν το πρώτο τους τρόπαιο, σηκώνοντας το FA Cup, μετά τη νίκη με 1-0 απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Στο φινάλε, ο Μαρκ Γκουέχι, που πλέον αγωνίζεται για τους Πολίτες σήκωσε το τρόπαιο . Κι όμως, ένας από τους ποδοσφαιριστές που έζησαν από μέσα εκείνη τη βραδιά, δεν τη θυμάται σχεδόν καθόλου.

Ο λόγος για τον Άνταμ Γουόρτον. Ο διεθνής χαφ αποκάλυψε, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Scouted, πως μεγάλο μέρος του τελικού έχει «σβηστεί» από τη μνήμη του. Αιτία ήταν ένα δυνατό σουτ του Ντε Μπρόινε. Από εκείνο το σημείο και μετά, όπως παραδέχθηκε, οι αναμνήσεις του από τον αγωνιστικό χώρο του εμβληματικού γηπέδου είναι θολές, σχεδόν ανύπαρκτες.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Έχω δει αμέτρητα βίντεο και κάπως ξέρω τι συνέβη, αλλά δεν υπάρχει καμία μνήμη ή ανάμνηση του αγώνα. Θυμάμαι αόριστα τον Έζε να σκοράρει και τον Χέντερσον να αποκρούει το πέναλτι, αλλά όλα τα υπόλοιπα λείπουν».

A year ago, Adam Wharton played in the biggest game of his career to date: that FA Cup final, beating Manchester City by a goal to nil at Wembley. But he doesn't remember much of it.



“I’ve watched a million clips back and I sort of know what happened, but there’s no memory or… pic.twitter.com/fp5qQrhjlB Δείτε Επίσης Αγγλία: Θα έχει εκπρόσωπο και στους τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς May 12, 2026

Ενώ στη συνέχεια είπε μεταξύ άλλων: «Είναι περίεργο, γιατί προφανώς απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις που μου έκαναν αρχικά. Ήξερα ποιος ήμουν, πού βρισκόμουν, ποιο ήταν το σκορ, αλλά η διάσειση πρέπει να με επηρέασε μετά, γιατί όταν επέστρεψα στο γήπεδο, συνέχιζα να ρωτάω τον Ρίτσαρντς ποιο ήταν το σκορ. Εκείνος προσπαθεί να συγκεντρωθεί κι εγώ κάνω χαζές ερωτήσεις. Δεν ξέρω πώς κατάφερα να συνεχίσω να παίζω για δέκα λεπτά μετά από αυτό».

Τέλος αξίζει να θυμίσουμε πως ο 22χρονος Άγγλος δέχτηκε το χτύπημα στο 73ο λεπτό, όμως έπαιξε μέχρι και το 87ο λεπτό, με τον Γουίλ Χιούζ να τον αντικαθιστά, έτσι δεν ήταν στους πανηγυρισμούς διότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.