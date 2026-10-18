Ο Μπάμπης Κωστούλας βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της Μπράιτον, ενόψει του αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας (18/10, 16:00, Live στο Gazzetta) για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Θέση στο αρχικό σχήμα του Φάμπιαν Χίρτσελερ, ενόψει του σημερινού (18/10, 16:00, Live από το Gazzetta) αγώνα της Μπράιτον με την Κρίσταλ Πάλας για την 7η αγωνιστική της Premier League έχει ο Μπάμπης Κωστούλας.

Οι Γλάροι φιλοξενούν τους νικητές του Conference League με στόχο να παραμείνουν εντός τετράδας στον βαθμολογικό πίνακα, ακόμη και να βρεθούν στη 2η θέση, αν τα αποτελέσματα ευνοήσουν.

Αυτό θα είναι το 5ο παιχνίδι, από τα 6 στα οποία έχει αγωνιστεί, που ο πρώην στράικερ του Ολυμπιακού ξεκινάει στη βασική εντεκάδα της Μπράιτον, δείγμα της βελτίωσης και της προσαρμογής του στο αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά και της εμπιστοσύνης που λαμβάνει από τον προπονητή του. Σε 6 ματς, ο... Babistuta μετράει 2 γκολ και 2 ασίστ, ενώ ήταν και υποψήφιος για παίκτης του μήνα Σεπτεμβρίου.