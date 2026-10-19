Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει γίνει viral στην Αγγλία, όχι μόνο για το γκολ και την ασίστ κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (5-0) αλλά και για τη χειρονομία του προς τους φίλους της.

Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση σε επίπεδο Premier League πραγματοποίησε το απόγευμα της Κυριακής (18/10) ο Μπάμπης Κωστούλας, που πρωταγωνίστησε στο εμφατικό 5-0 της Μπράιτον επί της Κρίσταλ Πάλας για την 7η αγωνιστική.

Ο Έλληνας στράικερ είχε ασίστ με τακουνάκι στο 3-0 των Γλάρων και εν συνεχεία ο ίδιος πέτυχε το 4-0 (49'), πριν έρθει το κερασάκι στην τούρτα από τον Χίνσελγουντ στο 84', με το τρίποντο αυτό να διατηρεί την ομάδα του Φάμπιαν Χίρτσελερ στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 16 πόντους.

Έτσι, ο... Babistuta έφτασε αισίως τα 3 γκολ και ισάριθμες ασίστ στα 7 ματς του αγγλικού πρωταθλήματος, ενώ συνολικά μετράει 5 γκολ και 4 τελικές πάσες σε 10 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει γίνει από τους πλέον αγαπητούς της εξέδρας, ωστόσο μια κίνησή του στο ημίχρονο του ματς με την Πάλας τον έβαλε ακόμη περισσότερο στην... καρδιά των οπαδών της Μπράιτον.

Παρόλο λοιπόν που απέμεναν 45 λεπτά, με το σκορ στο 3-0, ο 19χρονος επιθετικός αποφάσισε να κάνει καζούρα στους φιλοξενούμενους φιλάθλους, χαιρετώντας τους ειρωνικά, με το εν λόγω βίντεο να γίνεται viral.