Ο πρώην βοηθός του Κλοπ θα βρίσκεται στον πάγκο για τον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λίβερπουλ

Ο πρώην βοηθός του Κλοπ θα βρίσκεται στον πάγκο για τον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λίβερπουλ

bet365

Ο άλλοτε βοηθός του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ, Πεπ Λάιντερς, θα κάτσει στο πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, για τον αγώνα Κυπέλλου εναντίον της πρώην ομάδας του.

Η Μάντσεστερ Σίτι μετά την άνετη επικράτηση με 1-3 κόντρα στη Νιούκαστλ θα αντιμετωπίσει τώρα τη Λίβερπουλ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας, με τον βοηθό του Πεπ Γκουαρδιόλα, Πεπ Λάιντερς να αναλαμβάνει χρέη πρώτου προπονητή εναντίον της... πρώην ομάδας του.

Ο Λάιντερς, ο οποίος πέρασε σχεδόν μια δεκαετία στο Λίβερπουλ ως έμπιστος βοηθός του Γιούργκεν Κλοπ, θα αναλάβει τον πάγκο των «Πολιτών» για την αναμέτρηση στο «Etihad Stadium» που είναι προγραμματισμένη για τις αρχές Απριλίου.

Δείτε Επίσης

Γκουαρδιόλα: «Ζητώ συγγνώμη για το πόσο καλά παίζει η ομάδα μου»
image

Θυμίζουμε πως ο Ολλανδός τεχνικός θα αναλάβει προσωρινά τον ρόλο αυτό, ελέω της τιμωρίας που επιβλήθηκε στον Γκουαρδιόλα, στο παιχνίδι κόντρα στις «καρακάξες». Πιο συγκεκριμένα, ο Καταλανός τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγώνων, εξαιτίας των όσων είπε στους διαιτητές μετά το ματς του περασμένου Σαββάτου, γεγονός που τον αποκλείει από την αναμέτρηση απέναντι στη Λίβερπουλ για το FA Cup, αλλά όχι για τον τελικό του Carabao Cup, ο οποίος προηγείται και χρονικά.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    FA CUP Τελευταία Νέα