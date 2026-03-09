FA Cup: Σούπερ ντέρμπι Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ στα προημιτελικά
Κλήρωση προημιτελικών στο FA Cup, με την κληρωτίδα σε μεγάλα κέφια! Όπως έγινε γνωστό από τη φάση των προημιτελικών ξεχωρίζει το μεγάλο ματς ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Λίβερπουλ με γηπεδούχο την ομάδα του Πεπ Γκουρδιόλα.
Το μεταξύ τους ντέρμπι είναι ξεκάθαρα το πιο ενδιαφέρον που προέκυψε από την κλήρωση για τους «8», μιας και οι δυο μεγάλες ομάδες του Λονδίνου έπεσαν στα μαλακά.
Η Άρσεναλ άλλωστε θα αντιμετωπίσει τη Σαουθάμπτον της δεύτερης κατηγορίας, ενώ η Τσέλσι έπεσε πάνω στην Πορτ Βέιλ της τρίτης κατηγορίας, η οποία έκανε την έκπληξη στον προηγούμενο γύρο κι απέκλεισε την Σάντερλαντ. Οι αγώνες της φάσης των προημιτελικών έχουν προγραμματιστεί για το διήμερο 4-5 Απριλίου.
Αναλυτικά τα ζευγάρια των «8» του FA Cup
- Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ
- Σαουθάμπτον - Άρσεναλ
- Πορτ Βέιλ - Τσέλσι
- Γουέστ Χαμ ή Μπρέντφορντ - Λιντς
The FA Cup quarter final draw... 🏆 pic.twitter.com/LDFpLybWzy— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 9, 2026
