Η Ρέξαμ θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι στο FA Cup, με την αντίδραση του Ράιαν Ρέινολντς να είναι ενδεικτική.

Όσο παλεύει για ακόμη ένα θαύμα και νέα άνοδο από την Championship στην Premier League, η Ρέξαμ πάει εξαιρετικά και στο FA Cup, καθώς έχει φτάσει μέχρι τη φάση των «16». Εκεί, το επίπεδο δυσκολίας θα είναι αρκετά υψηλότερο, με τους Ουαλούς να υποδέχονται την Τσέλσι!

Την κλήρωση παρακολούθησε παρέα με τον Χιου Τζάκμαν ο συνιδιοκτήτης της ομάδας, Ράιαν Ρέινολντς, που... τρελάθηκε όταν συνειδητοποίησε ότι οι Μπλε θα πάνε στο Racecourse. «Περίμενε, περίμενε, περίμενε... εντός έδρας με Τσέλσι;» αναφώνησε ο Ρέινολντς, με τον συνάδελφό του να του απαντά «είναι αυτό που ήθελες».

Ακολούθησαν χαρούμενα... μπινελίκια από τον σταρ του Deadpool, με το ιστορικό γήπεδο της Ρέξαμ να βάζει τα καλά του στις αρχές Μαρτίου προκειμένου να υποδεχτεί μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Αγγλίας - και άπαντες στην πόλη να ευελπιστούν πως μπορούν να σοκάρουν τους Λονδρέζους!