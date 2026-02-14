Οι οπαδοί της Γουέστ Χαμ διαμαρτυρήθηκαν κατά της διοίκησης χρησιμοποιώντας αεροπλάνο που έφερε το ανάλογο πανό...

Οι οπαδοί της Γουέστ Χαμ δεν έχουν καθόλου καλή σχέση με τη διοίκηση της αγαπημένης τους ομάδας και αυτό έγινε σαφές στο εκτός έδρας ματς με την Μπέρτον για το Κύπελλο Αγγλίας. Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, πάνω από το γήπεδο έκανε την εμφάνισή του αεροπλάνο το οποίο είχε δεμένο πίσω του ένα πανό με τις λέξεις «Σάλιβαν και Μπρέιντι έξω, όχι άλλες μ@@@ες»!

Ο λόγος για τους Ντέιβιντ Σάλιβαν και Κάρεν Μπρέιντι, δηλαδή τον ιδιοκτήτη-πρόεδρο και την αντιπρόεδρο του συλλόγου, ο οποίος έχει πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια και φέτος απειλείται άμεσα με υποβιβασμό από την Premier League. Ανάλογα μηνύματα έκαναν την εμφάνισή τους και μέσα στο γήπεδο, με οπαδούς των Σφυριών να κρατούν πλακάτ και πανό που ζητούσαν την αποχώρηση των δύο υπαιτίων, κατά τους φίλους της Γουέστ Χαμ, για την πορεία της ομάδας.