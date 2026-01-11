Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Μαυροπάνου στο ματς με την ΚΠΡ.

Η Γουέστ Χαμ απέκλεισε δύσκολα την ΚΠΡ από το Κύπελλο Αγγλίας, με τα Σφυριά να καρδιοχτυπούν με τον τραυματισμό του Ντίνου Μαυροπάνου. Ο Έλληνας αμυντικός αποχώρησε με φορείο έχοντας χτυπήσει στο κεφάλι, με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο να μεταφέρει τα πρώτα νέα μετά το ματς.

Ο Πορτογάλος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας πως ο 28χρονος ποδοσφαιριστής χτύπησε στον σβέρκο και εξήγησε πως «ήταν ένα χτύπημα, πονάει πολύ. Θα πρέπει να εξετάσουμε την περίπτωση. Θα δούμε, για μερικές ημέρες θα χρειαστεί να ξεκουραστεί».

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξει πιο συγκεκριμένη διάγνωση για τον τραυματισμό του διεθνούς στόπερ, ο οποίος με τα νυν δεδομένα φαίνεται πως πιθανότατα θα χάσει το ματς πρωταθλήματος με την Τότεναμ σε έξι μέρες.

Ο Μαυροπάνος μετρά φέτος 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους Λονδρέζους, που δίνουν μεγάλη μάχη για να παραμείνουν στην Premier League, έχοντας βρεθεί πλέον στο -7 από τη σωτηρία, μετά από 21 αγωνιστικές.