Μαυροπάνος: Αποχώρησε με φορείο μετά από τραυματισμό στο κεφάλι! (vid)
Ανησυχία στη Γουέστ Χαμ με την κατάσταση του Ντίνου Μαυροπάνου! Ο Έλληνας αμυντικός ξεκίνησε βασικός στον αγώνα απέναντι στην ΚΠΡ για τον τρίτο γύρο του FA Cup, αλλά αποχώρησε ως αναγκαστική αλλαγή λίγο πριν από το ημίχρονο.
Οι εικόνες μάλιστα ήταν ανησυχητικές γύρω από τον τραυματισμό του, καθώς ο 28χρονος σωριάστηκε στο έδαφος όταν δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι κατά την έξοδο του αντίπαλου γκολκίπερ. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο ιατρικό επιτελείο των Hammers που έσπευσαν να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.
Τελικά ο Μαυροπάνος αποχώρησε με φορείο μετά από αρκετά λεπτά φροντίδας από τους ανθρώπους της Γουέστ Χαμ , με το γήπεδο να τον χειροκροτεί κατά την αποχώρησή του.
Dinos Mavropanos is eventually lifted onto the stretcher, and he leaves the field to collective applause at the London Stadium pic.twitter.com/oSvrn1osJB— West Ham Football (@westhamfootball) January 11, 2026
Dinos is withdrawn and makes way for Pablo 🔁— West Ham United (@WestHam) January 11, 2026
⚒ 0-0 🔵 (45') | @thekingdombank_ pic.twitter.com/upc7NIIlQB
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.