Κρίσταλ Πάλας: Έπαθε από τη Μάκλσφιλντ αυτό που είχε κάνει στη Γουλβς
Τι κι αν πέρυσι έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της μέχρι την κατάκτηση του τίτλου; Τι κι αν έριχνε πέντε κατηγορίες στην αντίπαλό της; Η Κρίσταλ Πάλας αποκλείστηκε από το FA Cup χάνοντας από τη Μάκλσφιλντ, σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στον θεσμό!
Αυτή μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά που ο κάτοχος του τροπαίου αποκλείεται από ερασιτεχνική ομάδα στο αγγλικό Κύπελλο μετά από 117 ολόκληρα χρόνια. Τότε, θύμα ήταν η Γουλβς, που την είχε πατήσει σε δύο αγώνες από την... Πάλας!
Οι Αετοί μετείχαν τότε στη Southern League First Division και είχαν κατορθώσει να πάρουν ισοπαλία, 2-2, στο Γουλβερχάμπτον, φέρνοντας στη συνέχεια τους Λύκους στο Λονδίνο για τη ρεβάνς.
Εκεί, θριάμβευσαν με 4-2, περνώντας στον 2ο γύρο, εκεί όπου μετά το 0-0 με την Μπέρνλι, θα έχαναν με το ταπεινωτικό 9-0 στη ρεβάνς, μένοντας εκτός θεσμού.
🤯 🏴 FA CUP titleholder are eliminated by the non-league club for the first time after 117 YEARS!— Football Rankings (@FootRankings) January 10, 2026
❌ 2026 - FA CUP titleholder Crystal Palace eliminated by the non-league Macclesfield!
❌ 1909 - FA CUP titleholder Wolverhampton eliminated by the non-league Crystal Palace! pic.twitter.com/BAJUp4oGK3
