Η ερασιτεχνική Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας από το FA Cup, πράττοντας αυτό που είχαν κάνει οι Αετοί στη Γουλβς πριν από 117 χρόνια.

Τι κι αν πέρυσι έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της μέχρι την κατάκτηση του τίτλου; Τι κι αν έριχνε πέντε κατηγορίες στην αντίπαλό της; Η Κρίσταλ Πάλας αποκλείστηκε από το FA Cup χάνοντας από τη Μάκλσφιλντ, σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στον θεσμό!

Αυτή μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά που ο κάτοχος του τροπαίου αποκλείεται από ερασιτεχνική ομάδα στο αγγλικό Κύπελλο μετά από 117 ολόκληρα χρόνια. Τότε, θύμα ήταν η Γουλβς, που την είχε πατήσει σε δύο αγώνες από την... Πάλας!

Οι Αετοί μετείχαν τότε στη Southern League First Division και είχαν κατορθώσει να πάρουν ισοπαλία, 2-2, στο Γουλβερχάμπτον, φέρνοντας στη συνέχεια τους Λύκους στο Λονδίνο για τη ρεβάνς.

Εκεί, θριάμβευσαν με 4-2, περνώντας στον 2ο γύρο, εκεί όπου μετά το 0-0 με την Μπέρνλι, θα έχαναν με το ταπεινωτικό 9-0 στη ρεβάνς, μένοντας εκτός θεσμού.