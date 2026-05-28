Κρίσταλ Πάλας: Γιατί έχει ίδιο συντελεστή με Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ
Μέχρι πέρυσι, η Κρίσταλ Πάλας δεν είχε πανηγυρίσει ποτέ την κατάκτηση κάποιου σημαντικού τροπαίου, ενώ από Ευρώπη, είχε να επιδείξει μονάχα δύο ματς με τη Σάμσουνσπορ για το Κύπελλο Ιντερτότο το 1998! Αυτό άλλαξε άρδην μέσα σε δώδεκα μήνες, με τους Αετούς να μετρούν στο διάστημα αυτό ένα FA Cup, ένα Community Shield και ένα Conference League! Έτσι, του χρόνου θα βρεθούν ξανά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αυτή τη φορά στο Europa League, έχοντας δίπλα τους Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ από πλευράς Premier League.
Κι ενώ θα περίμενε κανείς πως οι Αετοί θα έχουν πολύ υψηλότερο συντελεστή από τις δύο συμπατριώτισσές τους, η αλήθεια είναι πως θα βρεθούν στη league phase του θεσμού με τους ίδιους ακριβώς βαθμούς, ήτοι 23.881! Κι αυτό γιατί οι Αετοί συγκέντρωσαν στην πορεία για το ευρωπαϊκό 21.800 βαθμούς, λιγότερους από τον εθνικό συντελεστή της Αγγλίας, συνεπώς θα μπουν με αυτόν στη νέα σεζόν, όπως και τα Κεράσια και οι Μαυρόγατες, που δεν έχουν βαθμούς καθώς η μεν κάνει ντεμπούτο και η δε επιστρέφει στην Ευρώπη μετά τη σεζόν 1973/74...
🏴 England will have THREE teams sharing the same club coefficient in 🟠 UEL league stage.— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 28, 2026
Thus there is a pretty good chance they'll all end up in the same pot, most likely Pot 3.
Given that UEFA prevents same-country clashes in the league stage, each non-English team in that… pic.twitter.com/uqrxIe1cM6
