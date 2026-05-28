Η Κρίσταλ Πάλας θα βρεθεί στο επόμενο Europa League μαζί με Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ, με τις τρεις ομάδες να έχουν τον ίδιο ακριβώς συντελεστή.

Μέχρι πέρυσι, η Κρίσταλ Πάλας δεν είχε πανηγυρίσει ποτέ την κατάκτηση κάποιου σημαντικού τροπαίου, ενώ από Ευρώπη, είχε να επιδείξει μονάχα δύο ματς με τη Σάμσουνσπορ για το Κύπελλο Ιντερτότο το 1998! Αυτό άλλαξε άρδην μέσα σε δώδεκα μήνες, με τους Αετούς να μετρούν στο διάστημα αυτό ένα FA Cup, ένα Community Shield και ένα Conference League! Έτσι, του χρόνου θα βρεθούν ξανά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αυτή τη φορά στο Europa League, έχοντας δίπλα τους Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ από πλευράς Premier League.

Κι ενώ θα περίμενε κανείς πως οι Αετοί θα έχουν πολύ υψηλότερο συντελεστή από τις δύο συμπατριώτισσές τους, η αλήθεια είναι πως θα βρεθούν στη league phase του θεσμού με τους ίδιους ακριβώς βαθμούς, ήτοι 23.881! Κι αυτό γιατί οι Αετοί συγκέντρωσαν στην πορεία για το ευρωπαϊκό 21.800 βαθμούς, λιγότερους από τον εθνικό συντελεστή της Αγγλίας, συνεπώς θα μπουν με αυτόν στη νέα σεζόν, όπως και τα Κεράσια και οι Μαυρόγατες, που δεν έχουν βαθμούς καθώς η μεν κάνει ντεμπούτο και η δε επιστρέφει στην Ευρώπη μετά τη σεζόν 1973/74...