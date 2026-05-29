Ο Όλιβερ Γκλάσνερ φεύγει από την Κρίσταλ Πάλας αφήνοντάς τη στην καλύτερη φάση της ιστορίας της, θυμίζοντας... Τεντ Λάσο.

Λίγοι πίστευαν έναν χρόνο πριν ότι οι οπαδοί της Κρίσταλ Πάλας θα μπορούσαν να ζήσουν στιγμές πιο ένδοξες από τις περσινές. Η κατάκτηση του πρώτου FA Cup στην ιστορία του συλλόγου αποτελούσε σημείο αναφοράς στην ιστορία του, με την επόμενη μέρα να είναι δύσκολη.

Ο... υποβιβασμός από το Europa League στο Conference ελέω Λιόν έφερε αντιδράσεις, ενώ η αποχώρηση του Εμπερέκι Έζε, που πήγε στην Άρσεναλ, το καλοκαίρι έφερε ανησυχία ότι ο ένας μετά τον άλλον, οι πρωταγωνιστές της μεγάλης κυπελλικής πορείας θα έφευγαν - με τον Μαρκ Γκουέχι να πηγαίνει πράγματι στη Μάντσεστερ Σίτι τον χειμώνα.

Μετά την ιστορική κατάκτηση του Community Shield, τα αποτελέσματα δεν ήταν ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, η Πάλας δυσκολευόταν να χωρέσει τα δύο καρπούζια σε μία μασχάλη, μένοντας εκτός Κυπέλλου από τη... Μάκλσφιλντ και ο Όλιβερ Γκλάσνερ έδειχνε σε αναμμένα κάρβουνα, ανακοινώνοντας εντέλει πως θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν. Εντούτοις, το φινάλε βρήκε τον Αυστριακό να φεύγει... καβάλα στ' άλογο! Οι Αετοί φορμαρίστηκαν την κατάλληλη στιγμή και το φινάλε τους βρήκε με το τρόπαιο του Conference League ανά χείρας και ένα εισιτήριο για το Europa της νέας σεζόν στο χέρι...

Όλιβερ Γκλάσνερ όπως... Τεντ Λάσο

Όπως ο αγαπημένος ήρωας Τεντ Λάσο, που άφησε την αγαπημένη του Ρίτσμοντ αφού την έβγαλε στο Champions League. Όχι απλά καλύτερα από ό,τι τη βρήκε, αλλά πολύ καλύτερα απ' ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Όλα αυτά, με αμφότερους να μεγαλουργούν στον ίδιο χώρο. Βλέπετε, το Σέλχαρστ Παρκ αποτέλεσε τον τόπο γυρισμάτων των εντός έδρας αγώνων της Ρίτσμοντ, με τα συνεργεία του Apple TV να κάνουν τις απαραίτητες μετατροπές στο σπίτι της Πάλας προκειμένου να μετατρέπεται στο... Νέλσον Ρόουντ για τις ανάγκες της σειράς.

Προφανώς η ιστορία και το βιογραφικό του Γκλάσνερ δεν έχουν από εκεί και πέρα καμία ομοιότητα με εκείνα του μυστακοφόρου χαρακτήρα, ο οποίος θα επιστρέψει στις οθόνες μας τους επόμενους μήνες ως προπονητής ομάδας γυναικών, εντούτοις ένας όμορφος παραλληλισμός δημιουργείται.

Όπως ο Τεντ, έτσι και ο Αυστριακός, πίστεψε. «Ένα παλάτι φτιαγμένο από κρύσταλλο μου ακούγεται εύθραυστο», ήταν η ξεκαρδιστική ατάκα του κόουτς που ενσάρκωσε με τεράστια επιτυχία ο Τζέισον Σουντέικις, ωστόσο ο πρώην προπονητής των Ριντ, ΛΑΣΚ Λιντς, Βόλφσμπουργκ και Άιντραχτ Φρανκφούρτης αφήνει το λονδρέζικο... παλάτι πιο γερό από ποτέ! Μέσα σε δύο χρόνια και κάτι, ο 51χρονος κατάφερε να αλλάξει το στάτους του συλλόγου, γεμίζοντας απότομα την τροπαιοθήκη του και εξασφαλίζοντας για τον ίδιο ένα λαμπερό μέλλον, είτε εντός Αγγλίας, είτε εκτός.

Ο συσχετισμός ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Ρίτσμοντ

Η δε επιτυχία της Πάλας, σίγουρα δικαιώνει και τους συντελεστές της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς. Οι παραγωγοί ήθελαν να γυρίσματα να γίνονται στο Λονδίνο προκειμένου να είναι το αποτέλεσμα όσο πιο αυθεντικό γίνεται, ενώ έψαχναν έναν σύλλογο που αποτελεί κομμάτι της κοινότητας την οποία εκπροσωπεί.

Με την Πάλας να πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, το γεγονός ότι ο Μπίλι Γρούμπελ, ένας εκ των εκτελεστικών παραγωγών της σειράς (με επιτυχίες όπως το Modern Family στο ενεργητικό του) είναι ανιψιός μέλος του Δ.Σ. της Πάλας, έφερε άμεσο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Ο παραγωγός Μπιλ Λόρενς θα ανέφερε πως «τους είπαμε ότι θα έχουμε μία φανταστική ομάδα και αν μας δώσετε το γήπεδό σας, η Πάλας θα μας διαλύσει στο πρώτο ματς». Πράγματι, στο ντεμπούτο του Λάσο, η Ρίτσμοντ θα έχανε με το βαρύ 4-1 από τους Αετούς!

Κατά τα λόγια του, «κρατήσαμε τα χρώματα ίδια γιατί η Apple, μας είπε “κάνουμε μία σειρά που αφορά το ποδόσφαιρο και είμαστε μία διεθνής πλατφόρμα για τους φίλους της Premier League”. Οπότε εμείς, ελπίζαμε πως οι τηλεθεατές θα αναγνώριζαν το Σέλχαρστ Παρκ όταν θα έβλεπαν τις σκηνές»...