Κάζο μεγατόνων για την Κρίσταλ Πάλας, που έμεινε εκτός FA Cup χάνοντας 2-1 από τη Μάκλσφιλντ της έκτης κατηγορίας! Πρόκριση και για Σάντερλαντ, Γουλβς και Λέστερ.

Τη σεζόν 2024/25, η Κρίσταλ Πάλας έγραψε ιστορία κατακτώντας το FA Cup για πρώτη φορά στα 120 χρόνιασ από τότε που ιδρύθηκε. Φέτος όμως, η πορεία των Αετών στον θεσμό σταμάτησε νωρίς, καθώς ηττήθηκαν 2-1 από τη Μάκλσφιλντ και έμειναν εκτός συνέχειας από τον 3ο μόλις γύρο!

Ντόσον (43') και Μπάκλι (61') έβαλαν γερές βάσεις νίκης για τον σύλλογο της έκτης (!) κατηγορίας, με τους Λονδρέζους να μειώνουν στο τελικό σκορ με τον Πίνο στο 90ό λεπτό.

Αναμενόμενα, με τη λήξη της αναμέτρησης επικράτησε πανζουρλισμός στο Moss Rose, με τους οπαδούς των θριαμβευτών να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν το ιστορικό αποτέλεσμα. Σημειώνεται δε, πως την τελευταία φορά που ο Κυπελλούχος Αγγλίας αποκλείστηκε από ερασιτεχνική ομάδα, ήταν το 1909, όταν η Γουλβς είχε αποκλειστεί από την... Κρίσταλ Πάλας!

Στα πέναλτι η Σάντερλαντ, εξάρα για Γουλβς

Στη... σαλονάτη μονομαχία των μεσημεριανών ματς, η Σάντερλαντ επικράτησε 3-0 στα πέναλτι της Έβερτον μετά το 1-1 ανάμεσα στις δύο ομάδες και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, με τη Γουλβς να συντρίβει με 6-1 τη Σριούσμπερι με χατ τρικ του Λάρσεν. Τέλος, η Λέστερ πέρασε εύκολα με 2-0 από το Τσέλτεναμ, εξασφαλίζοντας με άνεση την πρόκριση στον 4ο γύρο του θεσμού.