Την οργή του σχετικά με την απόφαση του VAR να μην αποβάλλει τον Χέντερσον στη φάση με τον Χάαλαντ στον τελικό του FA Cup εξέφρασε ο Γουέιν Ρούνεϊ που ζήτησε την... αποπομπή της τεχνολογίας!

Η Κρίσταλ Πάλας έγραψε ιστορία κατακτώντας τον πρώτο της επίσημο τίτλο, μετά τη νίκη με 1-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του FA Cup.

Γεγονός είναι πάντως πως μία φάση του πρώτου ημιχρόνου θα μπορούσε να είχε αλλάξει τον... ρου του παιχνιδιού. Με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Πάλας, ο Ντιν Χέντερσον έδιωξε την μπάλα με το χέρι έξω από την περιοχή του, προτού ο Χάαλαντ έρθει σε επαφή με αυτήν. Φάση που προκάλεσε και τον έντονο εκνευρισμό του Πεπ Γκουαρδιόλα μετά τη λήξη του ματς, ο οποίος τα έβαλε με τον Άγγλο γκολκίπερ.

Θέση για το συγκεκριμένο περιστατικό πήρε και ο Γουέιν Ρούνεϊ, με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ξεσπά κατά του VAR στο πάνελ του BBC, το οποίο δεν κάλεσε καν τον Στιούαρτ Άτγουελ να εξετάσει τη φάση.

«Είναι 100% κόκκινη κάρτα! Πώς γίνεται να μην το βλέπουν αυτό; Έκαναν ένα λάθος και τώρα προσπαθούν να το καλύψουν. Είναι κόκκινη κάρτα και όλοι μπορούν να το δουν. Είναι ανοησίες, απλώς ξεφορτωθείτε το VAR»!

