Ο εκνευρισμός κυρίευσε τον Πεπ Γκουαρδιόλα στο φινάλε του τελικού απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, με τον Καταλανό να τα χώνει σε επικριτικό ύφος στον τερματοφύλακα της Κρίσταλ Πάλας.

Το FA Cup απέδειξε για ακόμα μια φορά πως πρόκειται για τον θεσμό των εκπλήξεων, καθώς στον τελικό του «Wembley» η Κρίσταλ Πάλας κατάφερε να επικρατήσει 1-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι και να κατακτήσει το πρώτο της τρόπαιο μετά από 164 χρόνια... υπομονής!

Η ιστορία ωστόσο θα μπορούσε να είχε γραφτεί διαφορετικά αν στο πρώτο ημίχρονο το VAR είχε τιμωρήσει τον τερματοφύλακα των Αετών, Ντιν Χέντερσον, με κόκκινη κάρτα όταν φάνηκε να διώχνει τη μπάλα με το χέρι έξω από την περιοχή του προ του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Πρόκειται μάλλον για μια φάση που «έπαιζε» στο μυαλό του Πεπ Γκουαρδιόλα στο σφύριγμα της λήξης, όταν κατευθύνθηκε με απειλητικές διαθέσεις προς τον Άγγλο γκολκίπερ και τού τα έψαλε σε επικριτικό ύφος.

Pep Guardiola was not happy at full-time, taking issue with Dean Henderson it seems...



Henderson was not punished after he appeared to handle the ball outside his area in the first half, with the goalkeeper saving Omar Marmoush's penalty just over 10 minutes later.#FACupFinal pic.twitter.com/NuWH0Z1pij