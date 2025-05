Μόλις για δεύτερη φορά στην προπονητική του καριέρα, ο Πεπ Γκουαρδιόλα ολοκλήρωσε τη σεζόν χωρίς να κατακτήσει τρόπαιο, με την πρώτη του να είναι επίσης ως προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι.

Το φετινό FA Cup κατέληξε στα... νύχια της Κρίσταλ Πάλας! Οι Αετοί με το γκολ του Έζε «γράπωσαν» το Κύπελλο αφήνοντας έτσι την Μάντσεστερ Σίτι με τα χέρια άδεια και μόνη της πλέον φιλοδοξία την έξοδο στο Champions League.

Όπως και για όλη την ομάδα, έτσι και για τον Πεπ Γκουαρδιόλα η σεζόν κατέληξε να είναι εφιαλτική. Ο Καταλανός τεχνικός μόλις για δεύτερη φορά στην προπονητική του καριέρα έμεινε «άτιτλος». Όπως και η πρώτη, έτσι και αυτή συνδέεται με την Σίτι, καθώς τη σεζόν 2016/2017 -η «παρθενική» του στον πάγκο των Citizens- ο σύλλογος έμεινε χωρίς τρόπαιο. Κάτι που συνέβη και φέτος. Παράλληλα, για πρώτη φορά, ο Γκουαρδιόλα ηττήθηκε σε δύο σερί εγχώριους τελικούς στην καριέρα του -πέρυσι από την Μάντσεστερ Γιουνάτειντ στο FA Cup- και έδωσε την... ευκαιρία στον Όλιβερ Γκλάσνερ να γίνει μόλις ο τρίτο προπονητής μετά τους Μουρίνιο και Τεν Χαγκ που τον «λυγίζουν» σε εγχώριο τελικό.

Σημειωτέον ότι στην αρχή της σεζόν, η Σίτι κατέκτησε το Community Shield νικώντας στα πέναλτι την Γιουνάιτεντ, τίτλος όμως που θεωρείται ανεπίσημος.

