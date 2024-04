Έντονο προβληματισμό έχουν προκαλέσει οι εικόνες και τα πλάνα από τους ποδοσφαιριστές της Τσέλσι μετά τον αποκλεισμό από το FA Cup, καθώς την ώρα που ο 39χρονος Τιάγκο Σίλβα χειροκροτούσε δακρυσμένος τους οπαδούς της ομάδας, ο 22χρονος Νόνι Μαντουέκε γελούσε με τον Τζακ Γκρίλις...

Την ευκαιρία να δώσει το «παρών» σε έναν ακόμα φετινό τελικό έχασε η Τσέλσι το βράδυ του Σαββάτου απέναντι στην κουρασμένη Μάντσεστερ Σίτι. Παρότι οι «μπλε» είχαν πολλές μεγάλες ευκαιρίες στον αγώνα, δεν κατάφεραν ποτέ να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα και τελικά το πλήρωσαν στο φινάλε καθώς ο Μπερνάρνο Σίλβα ήταν αυτός που σκόραρε και χάρισε στη Σίτι το εισιτήριο για τον τελικό του «Γουέμπλεϊ».

Το κλίμα μάλιστα στην Τσέλσι δεν μοιάζει να είναι καθόλου ιδανικό. Λίγες μόλις ημέρες μετά το περιστατικό με το πέναλτι, ο Νόνι Μαντουέκε μπήκε και πάλι στο «μικροσκόπιο» των φιλάθλων της ομάδας. Λίγο μετά το τελικό σφύριγμα, οι κάμερες έπιασαν τον Άγγλο εξτρέμ να γελάει και να τα λέει σε... χαλαρό ύφος με τον Τζακ Γκρίλις.

Την ίδια στιγμή, ο 39χρονος Τιάγκο Σίλβα που έχει κατακτήσει 33 τίτλους, έχοντας μια γεμάτη και πλούσια καριέρα, χειροκροτούσε τους φιλάθλους της Τσέλσι με δάκρυα στα μάτια...

Thiago Silva crying and Noni Madueke laughing and joking around behind him.



And people genuinely question what’s wrong with this Chelsea squad.pic.twitter.com/2LTwKlOgl2