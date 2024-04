Μαντουέκε, Πάλμερ και Τζάκσον τσακώθηκαν για το πέναλτι που κέρδισε στο 63' η Τσέλσι κόντρα στην Έβερτον, ενώ το σκορ ήταν ήδη στο 4-0!

Άγριος καβγάς ξέσπασε μεταξύ τριών ποδοσφαιριστών της Τσέλσι, για το ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση πέναλτι που κέρδισαν οι Μπλε κόντρα στην Έβερτον, στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης και με το σκορ να είναι στο 4-0!

Συγκεκριμένα, οι Μαντουέκε, Πάλμερ και Τζάκσον τα είπαν σε έντονο ύφος πάνω από το σημείο του πέναλτι για το ποιος θα έπαιρνε την εκτέλεση, με τον Γκάλαχερ σε ρόλο... πυροσβέστη και το σκορ να είναι ήδη στο 4-0 υπέρ της ομάδας του Μαουρίτσιο Ποκετίνο.

Τελικά μετά από αρκετές συζητήσεις, την εκτέλεση ανέλαβε ο Πάλμερ, ο οποίος ευστόχησε πετυχαίνοντας το τέταρτο προσωπικό του τέρμα στο παιχνίδι και πέμπτο της Τσέλσι κόντρα στα Ζαχαρωτά.

