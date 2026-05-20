Η Άρσεναλ κατάκτησε τον τίτλο στην Premier League, ωστόσο η μάχη της Ευρώπης μαίνεται ακόμα.

Το μεγαλύτερο ερώτημα της φετινής Premier League απαντήθηκε, με την Άρσεναλ να καταφέρνει να βάλει τέλος στην αναμονή 22 ετών, κατακτώντας ξανά τον τίτλο του πρωταθλητή. Η τελευταία αγωνιστική βέβαια παραμένει κρίσιμη, καθώς υπάρχουν ακόμα ανοιχτά μέτωπα. Κι αν στη μάχη για τη σωτηρία η Τότεναμ γνωρίζει πως ουσιαστικά της αρκεί η ισοπαλία ενάντια στην Έβερτον για να σώσει έστω και τώρα την κατηγορία και να στείλει τη Γουέστ Χαμ στην Championship, για την Ευρώπη υπάρχει μεγαλύτερη... πολυκοσμία!

Αυτή τη στιγμή, η Μπόρνμουθ έχει εξασφαλισμένη την πρώτη της ευρωπαϊκή έξοδο, με την Μπράιτον να ακολουθεί στην έβδομη θέση και να κρατά στα χέρια της το εισιτήριο για το Europa League καθώς φιλοξενεί την τελευταία αγωνιστική την αδιάφορη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ακόμη και σε περίπτωση γκέλας βέβαια, οι Γλάροι έχουν πολλές πιθανότητες να βγουν έστω στο Conference.

Όγδοη είναι η Τσέλσι, που υπερτερεί στην ισοβαθμία της Μπρέντφορντ (+7 έναντι +3) αλλά έχει μπροστά της ένα ζόρικο ματς, καθώς φιλοξενείται από τη Σάντερλαντ, η οποία είναι στο -1 και με νίκη μπορεί να καταλήξει αυτή στην Ευρώπη. Όσο για την Μπρέντφορντ; Παίζει εκτός έδρας με τη Λίβερπουλ, που με τη σειρά της θέλει έναν βαθμό για να κλειδώσει το Champions League.

Το πιο πιθανό πάντως είναι οι Κόκκινοι να βγουν πέμπτοι ούτως ή άλλως, καθώς ακόμα και αν χάσουν και νικήσει η Μπόρνμουθ στο Νότιγχαμ, θα πρέπει να καλυφθεί η διαφορά τερμάτων (+10 έναντι +4). Τα Κεράσια εξασφαλίζουν έστω την έκτη θέση με ισοπαλία, ενώ υπάρχει σενάριο που τα στέλνει στο Champions League ακόμα και αν δεν προσπεράσουν τη Λίβερπουλ! Ποιο είναι αυτό; Να πάρει η Άστον Βίλα το Europa League και να τερματίσει πέμπτη, με την ομάδα του Ουνάι Έμερι να είναι αυτή τη στιγμή τέταρτη και στο +3 από την ομάδα του Άρνε Σλοτ.

Η Βίλα έχει διαφορά τερμάτων +6, συνεπώς θα μπορούσε να υποχωρήσει πέμπτη αν ηττηθεί από την αδιάφορη Μάντσεστερ Σίτι και την ίδια ώρα η Λίβερπουλ νικήσει την Μπρέντφορντ. Για τους παίκτες της Βίλα ωστόσο, το πού θα τερματίσουν είναι αδιάφορο.