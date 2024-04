Η κουρασμένη Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε στο «Γουέμπλεϊ», ωστόσο χάρη στο γκολ του Μπερνάρντο Σίλβα στο 84' «λύγισε» την Τσέλσι (1-0), προκρίθηκε στον τελικό του FA Cup και κράτησε ζωντανό το όνειρο του νταμπλ.

Μπορεί το όνειρο του repeat του τρεμπλ να «έσβησε» προ ολίγων ημερών εξαιτίας της Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο αυτό του δεύτερου σερί νταμπλ παραμένει κάτι παραπάνω από ζωντανό για τη Μάντσεστερ Σίτι! Οι Πολίτες αναγκάστηκαν να κουβαλήσουν την κούραση του εξουθενωτικού προημιτελικού του Champions League, για ώρα τα βρήκαν σκούρα απέναντι στην Τσέλσι, όμως ο Μπερνάρντο Σίλβα τούς... κέρασε «αντίδοτο» μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη και με «χρυσό» γκολ στο 84' τούς έστειλε στον τελικό του FA Cup. Εκεί θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Κόβεντρι με στόχο να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους στον αρχαιότερο ποδοσφαιρικό θεσμό.

Τον αναγνωριστικό χαρακτήρα της εκκίνησης του ματς έσπασε η πρώτη καλή στιγμή του. Στο 14', ο Ντε Μπρόινε βρήκε με μαγική κάθετη στην καρδιά της περιοχής τον Φόντεν, αλλά αυτός, αφού πέρασε τον Πέτροβιτς, δεν μπόρεσε να εκτελέσει. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στον Τζάκσον στο 30', ο οποίος βέβαια είχε πολύ περισσότερο χώρο και χρόνο. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός των Μπλε βγήκε στο τετ α τετ, ντρίμπλαρε τον Ορτέγκα, ωστόσο... αποφάσισε να μη σουτάρει και σπατάλησε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.

Το χαμηλό μπλοκ της Τσέλσι έβαλε δύσκολα στη Μάντσεστερ Σίτι που δεν μπόρεσε να φτάσει στα γνωστά επίπεδα δημιουργίας της, ούτε σε ποσότητα, ούτε σε ποιότητα, με τους Μπλε να είναι αυτοί που είχαν τις καλύτερες στιγμές στο πρώτο μέρος. Στο 35' όμως, ο Στόουνς έβαλε σωτήρια κόντρα στο σουτ του Μαντουέκε και δύο λεπτά ο Ορτέγκα είπε «όχι» στο όμορφο φαλτσαριστό πλασέ του Πάλμερ μέσα από την περιοχή.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός του παιχνιδιού ανέβηκε, ωστόσο οι γκολκίπερ των δύο ομάδων ήταν εκεί για να κρατήσουν το μηδέν. Στο 49' ο Ορτέγκα αρνήθηκε δις τον Τζάκσον, σταματώντας αρχικά το τελείωμά του από θέση τετ α τετ κι μερικά δευτερόλεπτα μετά την κοντινή κεφαλιά του.

Τέσσερα λεπτά μετά τη σκυτάλη πήρε ο Πέτροβιτς που απέκρουσε το πλασέ του Φόντεν μετά το γύρισμα του Γκρίλις.

Την ίδια ακριβώς κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Ντοκού στο 69', με τις δύο αντιπάλους στη συνέχεια να δείχνουν να μεριμνούν περισσότερο για την ασφάλεια στα μετόπισθεν. Εκεί που όλα έδειχναν παράταση πάντως, «μίλησε» το μέταλλο της Μάντσεστερ Σίτι. Στο 84' ο Ντε Μπρόινε γύρισε την μπάλα από τα αριστερά, αυτή βρέθηκε στα πόδια του Μπερνάρντο Σίλβα και ο Πορτογάλος από κοντά την έστειλε στα δίχτυα, υπογράφοντας την επιστροφή των Σίτιζενς στον τελικό του Κυπέλλου!

Back again 💪@ManCity have booked their spot in the 2024 #EmiratesFACup Final 🏆 pic.twitter.com/T5opldeEsD