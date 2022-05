Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νότιγχαμ Φόρεστ θα σημειώσουν ρεκόρ στον τελικό του Κυπέλλου Νέων Αγγλίας, καθώς θα αναμετρηθούν σε αγώνα που έχουν ήδη «φύγει» 60.000 εισιτήρια από τους φιλάθλους.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στα... χειρότερα της. Το βράδυ του Σαββάτου (07/05) υπέστη βαριά ήττα με 4-0 από την Μπράιτον και με αυτόν τον τρόπο αποχαιρέτησε τα όνειρά της για την πρόκριση στο Champions League μιας και βρίσκεται έκτη στη βαθμολογία με 58 βαθμούς.

Από την άλλη, η Νότιγχαμ Φόρεστ αναδείχθηκε ισόπαλη με τη Χαλ του Ατζούν (1-1) με δυο γκολ στις καθυστερήσεις και έμεινε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας στην Championship. Ετσι, η ομάδα του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη θα τεθεί αντιμέτωπη με την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, στα Play Off ανόδου, με στόχο τη νίκη και το εισιτήριο που την οδηγεί στην Premier League.

Μέχρι τότε όμως, η ομάδα U18 της Νότιγχαμ και η αντίστοιχη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα κοντράρουν τις δυνάμεις τους στον τελικό Κυπέλλου Νέων της Αγγλίας που θα διεξαχθεί στο «Ολντ Τράφορντ» την Τετάρτη (11/05, 21:30). Ενα παιχνίδι το οποίο πρόκειται να προσελκύσει πλήθος κοινού, καθώς ήδη έχουν φύγει 60.000 εισιτήρια από το μεσημέρι του Σαββάτου (07/05).

Σαφέστατα πρόκειται για ρεκόρ προσέλευσης, μιας και το προηγούμενο ρεκόρ σε τελικό Κυπέλλου Νέων ήταν το 2007, όταν 38.187 παρακολούθησαν τον πρώτο ημιτελικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άρσεναλ στο «Εμιρεϊτς». Μάλιστα, μέχρι τη σέντρα του αγώνα, οι οπαδοί των δύο ομάδων αναμένεται να προμηθευτούν περισσότερα εισιτήρια. Για την ώρα πάντως η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει πουλήσει 5.200 εισιτήρια στους φιλάθλους της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εισιτήρια πωλούνται για μόλις 1,17 ευρώ, κάτι που αναμφίβολα βοηθά στην τεράστια πώληση εισιτηρίων και τα έσοδα από τον αγώνα διατίθενται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα των «κόκκινων διαβόλων».

The FA Youth Cup final will attract the biggest football crowd in England this season, not including Wembley games and United home games.



Over 60,000 tickets sold. The support for Manchester United u18s is incredible 👏 pic.twitter.com/KpNvwnSKBS