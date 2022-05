Με την ήττα από την Μπράιτον, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέγραψε ακόμη ένα αρνητικό ρεκόρ, αποδεικνύοντας πως διανύει την χειρότερη της σεζόν στην Premier League.

Η αποκαρδιωτική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπέστη για πρώτη φορά στην ιστορία της τέσσερα γκολ από την Μπράιτον (4-0), σημείωσε αρνητικό ρεκόρ 40ετίας με πέντε σερί εκτός έδρας ήττες και... κατρακυλάει προς Conference League.

Υστερα από αυτή την ήττα οι «κόκκινοι διάβολοι» μπορούν να φτάσουν maximum τους 61 βαθμούς, καθώς αυτή τη στιγμή έχουν μονάχα 58. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται ότι η φετινή σεζόν είναι η χειρότερη στην ιστορία του συλλόγου στην Premier League, καθώς οι ποδοσφαιριστές του Ραλφ Ράνγκνικ κατάφεραν να ξεπεράσουν ακόμα και την επίδοση της σεζόν 2013/14, όταν η ομάδα είχε ολοκληρώσει το πρωτάθλημα με μόλις 64 βαθμούς...

58 - Manchester United’s defeat leaves them on 58 points with just one Premier League game remaining this season, guaranteeing that 2021-22 will see their lowest ever points total in a campaign in the competition (previously 64 in 2013-14). Rebuild? pic.twitter.com/LLQS4LTEy8