Η Έβερτον έχρισε αρχηγό για το ματς με τη Μπόρχαμ τον Ουκρανό στόπερ της, Βιτάλι Μικολένκο και οι παίκτες των δύο ομάδων έκαναν είσοδο με σημαίες της χώρας του σε ένδειξη συμπαράστασης.

Το έκανε πρώτη η Μάντσεστερ Σίτι με τον Ολεξάντρ Ζιντσένκο. Και η Έβερτον ανταπέδωσε, δείχνοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή της προς τον Βιτάλι Μικολένκο που δοκιμάζεται στη δίνη του πολέμου στην πατρίδα του, με μία συμβολική κίνηση.

Ο διεθνής Ουκρανός στόπερ χρίστηκε αρχηγός για το παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στη Μπόρχαμ (ομάδα 5ης κατηγορίας) και όλοι οι ποδοσφαιριστές, συμπαίκτες και αντίπαλοι συμφώνησαν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο με μια σημαία της Ουκρανίας.

Η ατμόσφαιρα στο «Γκούντισον Παρκ» ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη και το κοινό έδωσε το πιο ζεστό χειροκρότημα για τον νεαρό αμυντικό, ο οποίος καλείται να αγωνίζεται την ώρα που η χώρα του δέχεται πόλεμο από τις ρωσικές δυνάμεις.

