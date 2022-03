Ο Ολεξάντρ Ζιντσένκο γίνεται για πρώτη φορά αρχηγός της Μάντσεστερ Σίτι για το ματς Κυπέλλου κόντρα στην Πίτερμπορο, μετά την υπέροχη απόφαση του Φερναντίνιο να του μεταβιβάσει το περιβραχιόνιο.

Στη σκιά του πολέμου στην πατρίδα του, ο Ολεξάντρ Ζιντσένκο θα φέρει για πρώτη φορά στην καριέρα του με τη Μάντσεστερ Σίτι το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο Ουκρανός μπακ, ο οποίος δοκιμάζεται όπως όλοι οι συμπατριώτες του εντός κι εκτός Ουκρανίας εν μέσω της ρωσικής εισβολής, είναι ο κάπτεν των Πολιτών στο παιχνίδι των «16» του FA Cup κόντρα στην Πίτερμπορο κι όλα αυτά χάρη σε μια σπουδαία πρωτοβουλία από τον Φερναντίνιο.

Ο Βραζιλιάνος χαφ θα ήταν κανονικά ο αρχηγός βάσει της ιεραρχίας και της 11άδας που κατέβασε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ωστόσο, αποφάσισε να παραχωρήσει το περιβραχιόνιο στον συμπαίκτη του, σε ένδειξη αλληλεγγύης, συμπαράστασης και πίστης προς το πρόσωπό του μέσα σε αυτή τη δυσάρεστη περίοδο.

Oleksandr Zinchenko will captain Manchester City in their FA Cup tie against Peterborough tonight 🇺🇦



Fernandinho was originally named as City's captain but insisted on handing the armband to his Ukrainian teammate pic.twitter.com/Du9AsiL4Su