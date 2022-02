Σε τετράμηνη ποινή φυλάκισης καταδικάστηκε ο οπαδός της Λέστερ, ο οποίος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο του «City Ground» και γρονθοκόπησε ποδοσφαιριστές της Nότιγχαμ Φόρεστ.

Tην προηγούμενη Παρσεκυή (18/2) ο οπαδός της Λέστερ, Κάμερον Τόνερ παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου του Νότιγχαμ για να απολογηθεί για την εισβολή του στον αγωνιστικό χώρο του «City Ground» και την επίθεση του σε παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ, κατά τη διάρκεια της «μονομαχίας» των δύο ομάδων για τον τέταρτο γύρο του FA Cup.

Ο 19χρονος oμολόγησε πως ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, ενώ ζήτησε συγγνώμη στους παίκτες και τους φιλάθλους των δυο ομάδων. Η εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα (24/2) την ποινή για τον νεαρό οπαδό, ο οποίος θα μείνει κρατούμενος στη φυλακή για τέσσερις μήνες, ενώ του επιβλήθηκε και δεκαετή ποινή εισόδου σε γήπεδα ποδοσφαίρου. Θυμίζουμε πως οι «Αλεπούδες» έχουν τιμωρήσει τον Τόνερ με δία βίου αποκλεισμό από το «King Power Stadium».

