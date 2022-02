Ο οπαδός που κατάφερε να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο και να γρονθοκοπήσει τους παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ, συνελήφθη και τιμωρήθηκε ήδη δια βίου από την Λέστερ με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο.

Το απόγευμα της Κυριακής στο City Ground ένας τύπος που καμία σχέση με ποδοσφαιρόφιλους δεν έχει, όρμηξε στον αγωνιστικό χώρο στο τρίτο γκολ που πέτυχε η Νότιγχαμ Φόρεστ και άρχισε να γρονθοκοπεί τους παίκτες της γηπεδούχου ομάδας.

Εκείνοι αντέδρασαν όσο και όπως έπρεπε για να τον σταματήσουν, μέχρι τελικά ο χούλιγκαν της Λέστερ να πέσει στα χέρια των stewards.

Όπως αναφέρει ο αγγλικός Τύπος, ο οπαδός συνελήφθη και έχει ήδη τιμωρηθεί από τις «αλεπούδες» με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο για το υπόλοιπο της ζωής του.

Footage of a Leicester City fan attacking Nottingham Forest's players while they celebrated.



(via @ciaran7durham) pic.twitter.com/ErAnEGdqf4